Al via la prima edizione del “Fondi Sport Festival”

Tutto pronto a Fondi per la 1ª edizione del “Fondi Sport Festival” con diverse discipline che si svolgeranno tra il campo sportivo “Domenico Purificato” e il centro sportivo Marco Peppe-Blu Padel. I tornei di calcio a 5, calcio a 7 e calcio a 5 under 16 prenderanno il via il 26 giugno.

Non mancherà l’ormai diffusissimo e amatissimo padel con sfide maschili, femminili e miste che si svolgeranno nei nuovi campi del Blu Padel. A completare l'offerta sportiva della manifestazione saranno avvincenti tornei di calcio balilla e ping pong.

Per due settimane, fino al 9 luglio, ogni sera si potrà quindi assistere ai numerosi incontri sportivi, cenare o sorseggiare un drink grazie a Zi Panino e Millennium, partner della manifestazione.

All’incirca 400 atleti, fondani e non, si sfideranno nel rispetto reciproco e dei valori dello sport, garantendo uno spettacolo appassionante e divertente.

La macchina organizzativa, rappresentata da un coeso gruppo di giovani tra i quali Matteo Pannone e Fernando De Filippis, invita tutti ad assistere e a partecipare attivamente per contribuire a perseguire gli obiettivi della manifestazione: promuovere l'attività fisica, l'aggregazione e la sana competizione. L'evento, che rientra nel programma di Città Europea dello Sport, gode del patrocinio del Comune di Fondi.