Il 30 giungo è l'ultimo giorno per iscriversi a Fondi Vera

Si avvicina il termine ultimo per le adesioni alla Campagna Tesseramento 2023 ma siamo felicissimi di aver già da giorni ampiamente superato il numero di iscrizioni del 2022 - dichiara il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis. - Questo testimonia la bontà del lavoro che stiamo portando avanti sul territorio e che vogliamo moltiplicare per garantire a questa Città un futuro diverso.

Scadranno, infatti, il prossimo 30 Giugno i termini per aderire alla Campagna Tesseramento 2023 del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera. Che dopo la convention delle scorse settimane ospitata da “La Tenuta di Davide” si prepara a festeggiare i lusinghieri risultati raccolti dalle adesioni con l’ormai tradizionale Festa del Tesseramento che si terrà nei primi giorni di Luglio e sarà aperta alla partecipazione di tutta la Comunità.

Lo slogan scelto per il Tesseramento 2023 è emblematico: Costruisci con noi il futuro. Cinque parole che vogliono dire progettualità, idee, ambizione, desiderio di cambiamento e tanto amore per la Città. Sono gli ingredienti che caratterizzano Fondi Vera sin dalla sua nascita e che ci distingueranno ancora nel panorama politico cittadino - assicura la Portavoce Valentina Tuccinardi.

Fondi Vera, rappresentata in Consiglio Comunale da Francesco Ciccone, sta mantenendo fede agli impegni presi, garantendo una presenza costante tra la gente, ponendosi come punto di riferimento per quella grande fascia di fondani insoddisfatti di come la Città sia amministrata e soprattutto pronti a rimboccarsi le maniche per permettere a questa terra di tornare a splendere come merita.