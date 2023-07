Premiato Pino Romano per la Medaglia d'oro agli europei con la nazionale over 50 di basket

Giornata di premiazioni in Comune dove, lo scorso 29 giugno, una targa simbolica è stata consegnata anche a Giuseppe Romano. L'atleta, che ha un'importante scuola di basket attiva tra Fondi e Terracina, ha infatti conquistato la medaglia d'oro con la nazionale italiana di basket over 50 agli europei 2023 di Albufeira, in Portogallo. Una partecipazione arrivata dopo un torneo a Montecatini dove il cestista è stato notato e selezionato dalla rappresentativa italiana.

Oltre ad essere un'icona della pallacanestro locale, Romano si è distinto al livello europeo con un riconoscimento molto prestigioso che ha dato lustro allo sport fondano e all'intera Città di Fondi. A premiare il talentuoso giocatore di basket il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e gli assessori Fabrizio Macaro e Santina Trani.