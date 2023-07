Dal 10 luglio al 28 agosto la rassegna culturale "Letture al Parco"

L'Associazione "Il Quadrato Fondi - APS" ed il Gruppo Locale dell'Associazione Ambientalista "Fare Verde" hanno il piacere di presentare "Letture al Parco", Rassegna Culturale che si terrà presso il Monumento naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua grazie al Patrocinio del Parco Naturale dei Monti Aurunci.

Ogni "tappa" della Rassegna vedrà alle ore 19,30 una visita al Parco con Guide Ambientali Escursionistiche del calibro di Giancarlo Pagliaroli e Andrea Patriarca ed alle ore 20,30 la Presentazione di un libro. Sette appuntamento dal 10 Luglio al 28 Agosto. Ringraziamo tutti gli autori che hanno dato la loro disponibilità: Vinicio Salvatore Di Crescenzo, Federica Sanguigni, Lucrezia De Lellis, Alessandro Lo Stocco, Massimo Mangiapelo, Rossella Tempesta e lo staff di Italian Ghost Story. Ma anche coloro che li accompagneranno: Giuseppe Capotosto, Valentina Notarberardino, Marianna Coscione, Nanda Parisella, Luca D'Onofrio.

La Rassegna prenderà il via Lunedì 10 Luglio: insieme a Federica Sanguigni, incontreremo Vinicio Salvatore Di Crescenzo e scopriremo il suo "Di luoghi e di sensi". Vi sono spazi non meglio definiti, dove sono raccolti e custoditi frammenti di vita salienti. Questi spazi, o nello specifico «luoghi», altro non sono che entità astratte situate nella coscienza di ogni essere umano e rappresentano la fonte primaria alla quale consentire l'erompere di impulsi emozionali. Ciò che in essi dimora, è recuperato dalla mente e dal pensiero, che assieme ai «sensi», danno inizio a un processo che ne materializza la sostanza mutandola in fruibile valore. «Di luoghi e di sensi», vuole essere un contenitore di storie cavate dai luoghi, e portate alla luce attraverso l'espressione poetica. E la misura dell'intensità che le caratterizza, è graduata al carico emozionale posseduto e al livello di passionalità nei versi.

Radio Ufficiale Radio Show Italia 103e5. Un ringraziamento ulteriore ai partners di questa iniziativa: Casa della Cultura, Il Pavone Libreria, Associazione Nadyr Donne contro la violenza. Il Programma della manifestazione sarà presentato nel dettaglio nell'ambito di una Conferenza che si terrà Domenica 9 Luglio, alle ore 18.30, nel giardino del Co.Co. in Via Giuseppe Garibaldi al civico 45 nel cuore del Centro Storico di Fondi, unitamente agli altri eventi che le due Associazioni hanno organizzato per la stagione estiva.

Per conoscere meglio l'autore ospite dell'incontro di apertura della Rassegna:

Pagina Facebook Vinicio Salvatore Di Crescenzo autore

https://viniciosdicrescenzo.blogspot.com/

https://www.viniciosalvatoredicrescenzo.com/ .