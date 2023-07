Nel primo congresso cittadino del comitato di Azione eletto segretario Paolo De Bonis

Si è svolto ieri, domenica 2 luglio, il primo congresso cittadino di Azione a Fondi che ha visto l’elezione all’unanimità di Paolo De Bonis come Segretario locale. Prosegue il radicamento territoriale per il partito guidato dal Segretario Carlo Calenda che ora formalizza la struttura locale a Fondi. Molteplici gli interventi durante l’assemblea congressuale, tra questi il moderatore e componente della Direzione Comunale Mariopio Di Veglia che ha rimarcato l’assenza di attività politica a Fondi da molteplici anni e l’attenzione del partito su tematiche locali molto vicine ai cittadini. Proprio su questo è intervenuto il Neosegretario De Bonis, il quale ha ricordato le varie iniziative del gruppo locale messe in campo in questi anni e ha lanciato prospettive per il futuro politico della città:

Dalla proposta sulle colonnine elettriche alla battaglia ancora in corso sul forno crematorio passando per le proposte sulla programmazione in città abbiamo già testimoniato la forte presenza di Azione nel territorio. Proseguiremo con determinazione a lavorare per un progetto alternativo all’attuale maggioranza e su questo siamo disponibili ad un confronto con tutte le forze civiche e partitiche di un’area liberal-democratica e riformista, interessate a mettere al centro della propria azione amministrativa il bene per città e non gli interessi di parte. Fondi in Azione, in linea con l’approccio che ci contraddistingue a livello nazionale, sarà un gruppo propositivo. A ogni nostra critica corrisponderà una proposta alternativa perché siamo fermamente convinti che sarà necessario approcciare all’amministrazione comunale con progetti realizzabili e non vaghe proposte.

Intervenuti durante il congresso anche il Segretario Provinciale Davide Zingaretti e il Presidente dell’Assemblea Provinciale Arcangelo Palmacci.

Da Fondi ha inizio una stagione congressuale in tantissimi comuni nella nostra provincia, l’obiettivo è uscire dallo schema tradizionale delle coalizioni che fino ad ora nei nostri territori hanno prodotto politiche poco concrete e all’insegna delle promesse non mantenute, non ultima l’idea spot di allungare l’autostrada Roma-Latina fino a Fondi, opera necessaria ma che ancora oggi non vede luce. Proposta che ancora una volta testimonia come la provincia di Latina sia abituata più a sfuggenti promesse che a progetti realizzati, noi questo schema vogliamo ribaltarlo e su questo siamo disposti a confrontarci con tutte le forze politiche, al netto di quelle populiste e sovraniste, per creare un progetto che sappia governare settori come infrastrutture, transizione ecologica, turismo, sviluppo del territorio e rilanciare la provincia - ha affermato il Segretario Provinciale Zingaretti.