Sabato 8 luglio manifestazione e raccolta firme organizzata dal Comitato "NO al Forno Crematorio"

Dopo la campagna pubblicitaria della Saie che ha raggiunto l'apice con la distribuzione di un opuscolo di pura propaganda a 18.000 famiglie fondane, il Comitato No al forno crematorio di Fondi ritorna a manifestare con forza il proprio dissenso alla costruzione di un impianto crematorio nella Città.

Sabato 8 Luglio alle ore 20.00, in Piazza Duomo (San Pietro), sarà possibile aderire alla protesta apponendo la propria firma alla richiesta già sottoscritta da 4.000 concittadini, per l'annullamento dell'insano Progetto di realizzare un impianto crematorio adiacente al Cimitero, in pieno centro urbano.

Tutti i Cittadini di Fondi e dell'intero Comprensorio sono invitati a partecipare e a far sentire la propria voce, perché ciascuno, senza esclusioni, è direttamente coinvolto.

D'altronde lo strano e preoccupante silenzio del Sindaco rispetto alla distribuzione della rivista lascia perplessi. La Società non fa alcuna menzione della sospensione dell'iter ed anzi dà per imminente l'inizio dei lavori.

La Città non merita bugie.