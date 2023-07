Sabato 9 il primo evento de "I Sentieri dell'Interessere" al Laghetto degli Alfieri

Per Vivi nel Parco l’Estate 2023, Parchi Lazio, l’Associazione di promozione sociale Ginepro Art propone I Sentieri dell’Interessere, due appuntamenti dedicati al turismo sostenibile, alla scoperta del territorio e ad una maggiore consapevolezza del proprio corpo e dell’introspezione attraverso la connessione ambiente - uomo - natura.

Inter-essere è un termine coniato dal monaco buddhista Thich Nhat Hanh, con il quale voleva indicare che ogni cosa, e ognuno di noi, è collegato a tutto ciò che esiste e non

può esistere separatamente.

Il primo appuntamento de I Sentieri dell’Interessere è per Sabato 8 Luglio ore 8.30 Laghetto degli Alfieri, Fondi. Ecco i dettagli: appuntamento alle ore 8.00 a Fondi in Via Occorsio, per poi raggiungere in auto il Laghetto degli Alfieri dove, alle 8.30, partirà l’escursione - di facile difficoltà - con Andrea Patriarca, guida AIGAE, per raggiungere il Pontile del Raddotto che affaccia sul Lago di Fondi. Una volta rientrati al Laghetto, alle ore 11.00, gli insegnanti dell’ASD Savitri di Fondi, terranno una lezione di Tai Ji Quan e, contemporaneamente, la lezione di Yoga per Bambini, metodo Giocayoga®. La durata delle lezioni è di un’ora circa. La fine dell’evento è prevista per le ore 12.30. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi. L’escursione e le lezioni si terranno con un minimo di 6 partecipanti. Per l’escursione è consigliato abbigliamento comodo, acqua, snack a piacere e cappellino. Per la lezione di Tai Ji Quan consigliati abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Per la lezione di Yoga per Bambini è necessario munirsi di tappetino personale. Per tutte le informazioni e prenotazioni contattare il tel. 3471710524 oppure 3331188161.

L’evento è realizzato con il Patrocinio dall’Ente Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi ed è organizzato in collaborazione con l’Associazione Fare Verde Gruppo Locale Fondi, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Savitri e la Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca.

Il secondo ed ultimo appuntamento de I Sentieri dell’Interessere sarà domenica 23 luglio alle 8.30 a Lenola (LT).