Tutte le iniziative per l'Estate 2023 dell'associazione "Il Quadrato"

L'Associazione "Il Quadrato Fondi - APS" promuove un incontro per Domenica 9 Luglio alle ore 18,30 nel giardino esterno del Co.Co. in Via Giuseppe Garibaldi 45 nel cuore del Centro Storico di Fondi per presentare le iniziative in cantiere per l'Estate 2023 organizzate in collaborazione con altre importanti realtà associative del territorio e con il Patrocinio di Enti ed Istituzioni.

Il Presidente Francesco Giorgio ed i suoi collaboratori illustreranno in particolar modo i dettagli della Rassegna Culturale "Letture al Parco", che prenderà il via Lunedì 10 Luglio presso il Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua e si concluderà Lunedì 28 Agosto, e la Mostra di Pittura e Scultura "Percorsi d'Arte", che si terrà dal 16 Luglio al 3 Agosto negli spazi della Giudea.

Due manifestazioni che contribuiranno ad arricchire il calendario degli eventi estivi nella Città, coinvolgeranno autori ed artisti del basso Lazio ma anche ospiti di fama nazionale, e uniranno nel primo caso l'amore per la natura e la valorizzazione del sito protetto gestito dal Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci con la diffusione della lettura, e nel secondo caso l'arte visiva e la letteratura e la musica con uno dei luoghi più affascinanti della Città di Fondi.

"Letture al Parco" si svolgerà ogni Lunedì sera di Luglio e Agosto, tranne alla vigilia di Ferragosto, una visita al Parco con le Guide Ambientali Escursionistiche Giancarlo Pagliaroli e Andrea Patriarca anticiperà gli incontri con gli autori che presenteranno i propri libri: Vinicio Salvatore Di Crescenzo, Federica Sanguigni, Lucrezia De Lellis, Alessandro Lo Stocco, Massimo Mangiapelo, Rossella Tempesta e lo staff di Italian Ghost Story. Ad accompagnarli ci saranno Giuseppe Capotosto, Valentina Notarberardino, Marianna Coscione, Nanda Parisella, Luca D'Onofrio.

"Percorsi d'Arte" ospiterà le opere di Normanno Soscia, Peppino Quinto, Mario Marrocco e Vincenzo Lieto. Il Vernissage è in programma per Domenica 16 Luglio alle ore 19,30 e nell'ambito dei giorni di apertura della Mostra saranno proposti diversi appuntamenti musicali ed un incontro con il Prof. Marcello Carlino che insieme ad Alessandro Di Gregorio ha curato l'intervento critico dell'esposizione. Il cortile interno della Giudea ospiterà inoltre la musica del Gruppo "Manodopera", Nicholas Izzi e Francesco Di Marco, il sax di Laura Venditti ed il Concerto Jazz dei "Time in Quartet".

Si ringraziano tutte le Associazioni partners e Radio Show Italia, Radio Ufficiale dei due eventi estivi.