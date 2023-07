Sabato 8 luglio riapre il parcheggio interrato di Piazza Municipio

Riaprirà ufficialmente sabato 8 luglio, alle ore 18:00, il parcheggio interrato di Piazza Municipio. A seguito dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento dell'area di sosta e alla sottoscrizione dello schema d'accordo tra il Comune di Fondi e la società che ha in gestione la struttura, da domani torneranno a disposizione degli automobilisti ben 124 posti auto.

Ogni angolo del multipiano sarà videosorvegliato h24 e saranno effettuati controlli capillari per prevenire eventuali intrusioni in orario di chiusura, incursioni vandaliche e danneggiamenti.

In caso di utilizzo improprio della struttura – anticipa il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – i responsabili saranno severamente puniti. Non saranno tollerati comportamenti incivili e incompatibili con il decoro e il funzionamento di un parcheggio importante e strategico per la città.