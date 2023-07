Giovedì 20 luglio in programma la riapertura del Parco Nicholas Green

Riaprirà ufficialmente giovedì 20 luglio, alle 20:30, il Parco Nicholas Green, ubicato in Via Liguria 22j e recentemente affidato in gestione alle associazioni ItalYoung e Fenix Team. Con l'evento inaugurativo prenderà il via una nuova fase per l'area che si trasformerà in un vibrante centro di intrattenimento e svago per la cittadinanza.

La cerimonia di riapertura inizierà con un momento istituzionale durante il quale saranno presenti rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle associazioni coinvolte e altri ospiti d'onore.

Un momento molto atteso – fanno sapere le associazioni – che celebrerà l'inizio di una nuova era nonché della collaborazione tra la ItalYoung, l'ASD Fenix Team e l'amministrazione comunale.

Il taglio del nastro è previsto per le 20:30, a seguire Don Alessandro della Parrocchia di San Paolo procederà con la benedizione dell'area. Seguirà uno spettacolo teatrale dal vivo di Dario Mangiocca, un giovane artista del territorio. Dario, con grande talento, porterà in scena un monologo di carattere contemporaneo del quale è autore e interprete. Lo spettacolo promette di essere coinvolgente, emozionante e stimolante, offrendo al pubblico un'esperienza inedita nel contesto del Parco Nicholas Green che di fatto è un circuito per l'educazione stradale. L'idea delle associazioni è infatti quello di proporre aperture anche serali con proposte artistiche, ludiche e culturali. Una serie di eventi che gli organizzatori hanno denominato Fondi Summer Forum (20, 27 luglio – 3, 10, 17, 24 e 31 agosto e 6 settembre).

Giovedì 20 a dare un po' di ritmo alla serata sarà Dj Mony, con le sue selezioni musicali “Revival” che allieterà famiglie e bambini. I partecipanti, inoltre, potranno provare i kart a pedali recentemente restaurati e le biciclette del parco all’interno del sicuro percorso di educazione stradale assieme agli animatori di ATUTTOTONDO. La GDT FONDI, con Luigi Mazzarrino, si occuperà di allietare la serata facendo provare ai partecipanti alcuni tradizionali giochi da tavolo. Roberto Scaringella, a capo della ASD Phoenix Team, effettuerà una serie di attività fisiche all’aperto per mostrare le potenzialità dell'area.

Inoltre, il Parco Nicholas Green sarà il luogo di numerosi eventi inseriti nel calendario degli eventi estivi "Fondi sotto le Stelle - Estate 2023". Durante tutta la stagione, cittadini e visitatori potranno godere di una varietà di iniziative culturali, musicali e di intrattenimento, che si svolgeranno all'interno del parco in orario diurno e serale.