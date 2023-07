Conclusa la procedura di affidamento per la gestione di cinque parchi cittadini

Si è conclusa nei giorni scorsi la procedura di affidamento in gestione di cinque parchi pubblici della Città di Fondi.

Il Nicholas Green, un percorso stradale in miniatura pensato per insegnare ai bambini le regole basilari della sicurezza stradale, è stato affidato alle associazioni ItalYoung e ASD Phoenix Team che inaugureranno ufficialmente la nuova gestione con un ciclo di eventi estivi. Il primo appuntamento è in programma giovedì 20 luglio.

Il Parco San Josemaria Escrivà De Balaguer è stato invece affidato alla ditta Alphadog, nota in città per attività di tutela degli animali ma, in questo caso, impegnata nella gestione di un bene pubblico.

La grande area verde del Palazzetto dello Sport è stata suddivisa in due zone: la prima, circostante al campo di bocce, è stata affidata ad Antonio Marcucci, titolare di un food truck ubicato nelle immediate vicinanze, mentre ad occuparsi del parco vero e proprio sarà Massimiliano Del Zanno.

Quest'ultimo si è aggiudicato anche il Parco dell'Edificio Scolastico che, essendo in fase di trasferimento da via degli Osci a via Filippo Turati, sarà riaperto non appena i lavori saranno completati.

L'associazione Borghi del Mare, che negli ultimi mesi si sta distinguendo per attività e iniziative di volontariato volte alla tutela e alla salvaguardia del litorale, si occuperà infine dell'area verde prospiciente alla chiesa di Regalità di Maria Santissima e San Pio X al Salto di Fondi, dal 25 aprile 2023 intitolata a Bruno Semenzato.

Non è stata messa a bando la gestione del Parco Falcone e Borsellino, da anni ormai custodito e manutenuto con soddisfacenti risultati dal centro diurno “L'Allegra Brigata”.

Come richiesto nell'avviso pubblico, i gestori si faranno carico, per 36 mesi, del servizio di pulizia, dell'attività di apertura, chiusura e sorveglianza, delle piccole opere di manutenzione come tinteggiatura, cura di cancelli e recinzioni, della periodica attività di sfalcio del verde, della rasatura dei prati e del pagamento delle utenze.

Con questo avviso – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore al Verde Pubblico Stefania Stravato – pensiamo di aver imboccato la strada giusta per un'ottimale gestione dei parchi cittadini. Siamo molto soddisfatti delle associazioni che si sono aggiudicate le aree. Le persone che ne fanno parte sono infatti entusiaste di questo importante compito affidato loro: si tratta perlopiù di giovani animati da grande intraprendenza e voglia di fare, determinati a rendere un servizio alla collettività organizzando eventi ed iniziative, sorvegliando le aree e scoraggiando i numerosi atti vandalici che, purtroppo, hanno arrecato gravi danni ai parchi.

Orari di apertura e date di inaugurazione saranno resi noti non appena le associazioni aggiudicatarie avranno espletato le necessarie procedure e saranno pronte per avviare la nuova gestione.