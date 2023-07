Carta "Dedicata a te”: in città gli aventi diritto sono 1781

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino informano la cittadinanza che nei prossimi giorni gli aventi diritto potranno ritirare la carta "Dedicata a Te” presso l'ufficio postale.

Nel Comune di Fondi sono 1781 i beneficiari che nei prossimi giorni riceveranno una raccomandata dall'Ente. Gli uffici del settore Servizi Sociali si sono occupati, come richiesto dall'Inps, esclusivamente di verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per l'ottenimento del bonus.

Come noto, la carta "Dedicata a Te” non deve essere richiesta ma viene erogata automaticamente dallo Stato ai nuclei familiari che, per numero ed età dei componenti ed Isee, rientrano nelle categorie individuate dal ministero (requisiti stabiliti dall'art. 1, commi 450, 451 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e s.m.i., nonché dal decreto interministeriale del 18 aprile 2023).

Per sapere se il proprio nucleo familiare di appartenenza è tra i beneficiari è possibile contattare il numero 0771/507236, dalle 9:00 alle 11:00, a partire dal 20 luglio 2023.

Per motivi di privacy non è possibile pubblicare la graduatoria con i nominativi degli aventi diritto.

Per il ritiro della carta i beneficiari dovranno consegnare allo sportello un numero identificativo che riceveranno a casa per raccomandata, un documento di identità e il codice fiscale.

Su ogni tessera prepagata sarà caricato l'importo di 382,50 euro utilizzabile sui circuiti Mastercard per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. Per attivare la carta sarà necessario effettuare almeno un'operazione entro il 15 settembre 2023.