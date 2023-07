Il 21 luglio l'evento "L’influenza dei media nella società, nel cinema e nella politica"

L’AssociAzione di Cultura Politica organizza per venerdì 21 luglio, a partire dalle 21 e presso l’affascinante cortile del quartiere ebraico della Giudea di Fondi, un evento di assoluto spessore per evidenziare il ruolo dei media nell’influenzare le vite dei cittadini.

L’evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione “Giuseppe De Santis” e la Fondazione Gramsci di Puglia gode del patrocinio del Comune di Fondi e del progetto per l’istituzione della Casa della Cultura in città.

Quella di venerdì prossimo sarà una serata di approfondimento, dialogo e riflessione su un tema di grande attualità: i media e la loro influenza in particolare nella società, nel cinema e nella politica.

Per aprire uno spazio di riflessione e confronto sul tema si susseguiranno interventi di illustri ospiti quali Vito Saracino (ricercatore presso l'Università di Foggia e autore di "Ciao Shqipëria!") e dei due nostri concittadini Marco Grossi (Docente di Storia del Cinema e del Video presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, Segretario dell’Associazione De Santis e Direttore artistico del Fondi Film Festival) e Diego Morgera (Docente e divulgatore storico).

L’evento è aperto, libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.