Sabato 29 sulla terrazza del Castello il recital "Wunderkammer"

Si terrà sabato 29 luglio, a partire dalle 21:00, sulla Terrazza del Castello, il recital “Wunderkammer” di Ottavia Orticello (testi e recitazione) e Marco Paparella (regia e recitazione), con l'accompagnamento musicale al violino di Maria Rita Rinna e progetto sonoro a cura di Bartolo Scifo.

Trama: una sirena si imbatte in un marinaio che ha l’abitudine di recuperare opere d’arte nel Mar Tirreno per arricchire la sua “wunderkammer” allestita in un castello. Ritenendo che quegli oggetti siano di proprietà delle genti del mare, la sirena decide di seguirlo. L’umano - che si esprime solo per frammenti di frasi e citazioni di libri - non sembra tuttavia in grado di percepire la presenza di lei.

Tra le meraviglie da lui recuperate sei oggetti, strettamente legati alla storia della Città di Fondi e tutti accompagnati da storie, racconti e filastrocche popolari: una campana con iscrizione onorato II Caetani; gli stemmi dei Dell’Aquila, Caetani e Caetani D’Aragona; un rilievo in alabastro raffigurante “la madonna col bambino”; un’anfora romana per vino; una testa maschile raffigurante Esculapio dio della medicina; l’inestimabile tesoro perduto di Onorato II. Riuscirà la Natura a dialogare con l’Uomo?

L'evento, che rientra nel cartellone estivo “Fondi sotto le stelle”, gode del patrocinio del Comune di Fondi.