Il resoconto delle attività della Pro Loco dall'inizio dell'anno all'11 agosto 2023

La Pro Loco Fondi Aps sta dimostrando un'attività incessante e dedicata sin dall'inizio dell'anno fino all'11 agosto 2023. La sua presenza costante sul web, attraverso numerose piattaforme, ha garantito un'assistenza turistica H24, raggiungibile al numero 3297764644.

I risultati ottenuti parlano chiaro e testimoniano l'operosità dell'associazione. Finora, sono stati una quarantina gli eventi e le iniziative cui l'associazione ha fatto sentire la propria presenza, dimostrando un impegno costante nel promuovere la città e il territorio circostante. Il presidente, Gaetano Orticelli, ha evidenziato come la forza e la passione della Pro Loco derivino dalle testimonianze di turisti e residenti, che forniscono sia ringraziamenti che preziose segnalazioni. Un turista, in particolare, è stato oltre un'ora al telefono per condividere una spiacevole esperienza, trovando nella Pro Loco un punto di ascolto e supporto.

La costante dedizione al servizio da parte della Pro Loco si manifesta attraverso la sua presenza costante e discreta. Da ben 45 anni, fin dal lontano marzo del 1978, l'associazione è stata al passo con i tempi, adattandosi ai cambiamenti tecnologici e all'evoluzione della società, utilizzando la tecnologia e i moderni mezzi di comunicazione per ampliare la propria portata.

La presenza online della Pro Loco è estesa e ben sviluppata, raggiungendo quasi i seimila follower sulla pagina Facebook, oltre ad essere presente su Telegram, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok e il sito internet www.prolocofondi.it, che registra una costante affluenza di migliaia di utenti.

La collaborazione con tutte le istituzioni di ogni grado: Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Fondi, i Parchi monti Ausoni e Monti Aurunci migliorano l'offerta dei servizi sul territorio.

L'importanza della Pro Loco come risorsa preziosa per Fondi e il suo territorio è indiscutibile. L'associazione ha dimostrato di svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e nell'assistenza turistica, collaborando attivamente per il benessere della comunità. Questo impegno va di pari passo con altre realtà meravigliose presenti a Fondi, che insieme contribuiscono a rendere la città un luogo unico e accogliente per i visitatori e i residenti.

Ed ecco la sintesi delle iniziative, eventi e presenze dall'inizio dell'anno fino all'11 agosto 2023:

• 1° gennaio alle 18:00 e alle 21:00. Doppio appuntamento all’auditorium comunale “Sergio Preti”. Torna a Fondi il tradizionale Concerto di Capodanno nella sua XVIII edizione. Presente la Pro Loco Fondi con la raccolta in solidarietà per Marco Pannone e i suoi familiari.

• 17 gennaio – Giornata del dialetto e delle lingue locali. L'Associazione Pro Loco Fondi Aps invita tutti i cittadini di Fondi a registrare un messaggio vocale o un videomessaggio in dialetto fondano (evento online).

• 21 gennaio - conferenza stampa di presentazione del Programma Eventi di Fondi città europea dello sport 2023. Un ricco programma che prevede circa 60 appuntamenti da gennaio a dicembre. Anche 5 eventi con la Pro Loco Fondi in programma.

• 24 gennaio. Il presidente dell' Associazione Pro Loco Fondi Aps ospite nella trasmissione "Buongiorno Lazio" su Lazio Tv condotta da Silvia Vecchi per parlare della raccolta di solidarietà che si sta portando avanti in favore di Marco Pannone e dei suoi familiari.

• 4 febbraio - Raduno del Virginio Official Fan Club. Intervistato dal presidente della Pro Loco Fondi, il cantautore ha nuovamente parlato del suo amore per la città di Fondi dov’è nato e vissuto fino a trovare il successo come musicista. L’evento è stato anche l'occasione per conferire personalmente a Virginio il premio di persona dell'anno 2022 in presenza delle istituzioni intervenute.

• 18 febbraio – Accoglienza dei 60 pellegrini ignaziani per i 500 anni dal passaggio di Ignazio da Loyola a Fondi, lettura del capitolo 39 all'ingresso della Portella e breve sosta a Santa Maria per un saluto.

• 18 febbraio – Concerto di San Valentino Moysa.

• 19 e 21 febbraio – Carnevale in piazza e premiazione maschere.

• 21 febbraio – Partecipazione a “Roma di Giorno” con Elisa Mariani su Radio Roma TV. Ospite in collegamento il presidente Pro Loco Fondi. Continua la gara di solidarietà e raccolti fondi per Marco Pannone, il giovane fondano che lo scorso 2 dicembre ha subito una brutale aggressione a Londra, fuori al Pub dove lavorava.

• 23 febbraio – partecipazione all'evento online su Facebook: “Terminalia” giornata dei cippi di confine.

• Dal 9 al 24 marzo – Evento Online “Quelle lettere di una volta “sulla pagina Facebook della Pro Loco Fondi. Per ricostruire il passato, la storia di un'epoca che non c'è più attraverso la condivisione delle antiche lettere e cartoline.

• 25-26 marzo – Giornate del FAI di Primavera a Fondi. Visita alla Villa Purificato.

• 11 marzo – Giornata di formazione OLP a Valmontone presso Villa Pamphilj.

• 18 marzo – Partecipazione alla manifestazione provinciale, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Spigno Saturnia presso il Centro Polivalente.

• 14 aprile – presentazione del libro di Nastassja Di Cicco “Ippolito de Medici, una storia da riscrivere” al Castello Caetani. Organizzata dalla Pro Loco Fondi e moderata dal presidente. Col patrocinio del Comune di Fondi.

• 14 aprile – pubblicato lo speciale San Sotero 202, la pubblicazione del Papa nato a Fondi.

• 20-22 aprile - Esposizione della riproduzione della sacra Sindone nel duomo di San Pietro in occasione della festa di San Sotero Papa 2023.

• 22 aprile – partecipazione alla proiezione del cortometraggio “il Guerriero” dei fratelli Latilla presso la Sala Lizzani. Interviste a cura del presidente Pro Loco Fondi.

• 30 aprile – "Alla scoperta dell'Appia Antica" evento gratuito, organizzato dalla Candyland Asilo Nido / Ludoteca / Party Room in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Fondi Aps e con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale dei Monti Aurunci e Associazione Filippo II. La Pro Loco Fondi ha dato il suo patrocinio ed ha partecipato attivamente con l'accompagnamento dei partecipanti in un trekking a cura di Stefania Di Benedetto, Mario Tiberia e Annaluce Liburdi.

• 5 maggio - L'Associazione Pro Loco Fondi lancia la campagna promozionale del turismo a Fondi per l'estate 2023: "Fondi Scopri la meraviglia - discover all beauties of Fondi".

• 12 maggio – Fondi Bandiera blu per il terzo anno consecutivo.

• 20 maggio - Presentazione del libro "La mia Eleonora tra storia e mito" di Ersilia di Palo all'interno della sala conferenze di castello Caetani di Fondi. Organizzato dalla Pro Loco Fondi col Patrocinio del Comune di Fondi. Rientra nel progetto “Fondi città che legge”. Moderato dalla direttrice Stefania Di Benedetto. Presenti l'autrice, la relatrice dott.ssa Pina de Simone, il sindaco Beniamino Maschietto e Rita di Fazio delegata alla biblioteca e museo.

• 20 maggio – Siglato il solenne patto di amicizia tra il comune di Fondi e il comune di Sabbioneta.

• 24 maggio – Fondi è sul numero 3522 di Topolino nella serie a 5 episodi dedicata alla “Regina Viarum”, l'Appia Antica.

• 2 giugno – Festa della Repubblica. Celebrazioni a Fondi. Banda musicale e presentazione a cura del presidente Pro Loco Fondi.

• 3 giugno – Inaugurazione del mercato coperto a Fondi. Presentazione a cura del presidente Pro Loco Fondi.

• 10 giugno – Ore 18,30 presentazione del libro “Vecchie e nuove Tavole” di Anna Maria Masci presso il Castello Caetani. Patrocinio della Pro Loco Fondi e moderato da Gaetano Orticelli.

• 10 giugno – Ore 20:00 presso il chiostro di San Domenico: “Immaginate di smarrire la strada...” viaggio alla scoperta del mondo dantesco. Saggio dell'Istituto comprensivo Milani di Fondi. Organizzato da Moysa Accademia Musicale col patrocinio della Associazione Pro Loco Fondi, Parco Ausoni e Lago di Fondi, Comune di Fondi, Latina Formazione Lavoro.

• 11 giugno – Festa Francigena della DMO Francigena sud nel Lazio presso l'Abbazia di Fossanova a Priverno (LT). Intervento del presidente della Pro Loco Fondi al convegno

• 11 giugno – Prima Infiorata Corpus Domini in Piazza Duomo a Fondi. Organizzata dalla Associazione Filippo II e Parrocchia San Pietro Apostolo col patrocinio della Associazione Pro Loco Fondi e del Comune di Fondi.

• 18 giugno – Premiazioni per la sesta mostra d'arte e pittura estemporanea “Città di Fondi”. Presentata dal presidente della Associazione Pro Loco Fondi Aps.

• 24 giugno – Festa in Piazza Elio Toaff (la Giudea) con i prodotti tipici e con la Amatriciana cucinata dai cuochi di Amatrice. Organizzata dall'Associazione Progetto Cuore in collaborazione della Associazione Pro Loco Fondi.

• dal 25 giugno, 1° luglio e 2 luglio – Festa della Madonna del Miracolo in località Cocuruzzo col patrocinio della Associazione Pro Loco Fondi Aps.

• 8 luglio – Grande Concerto della banda della Guardia di Finanza presso Anfiteatro in Piazza de Gasperi.

• 9 luglio – Giornata Nazionale delle Pro Loco d'Italia- Trekking urbano “La Fondi che non ti aspetti” una camminata tra curiosità e misteri delle mura e antiche porte di accesso alla città.

• 14 luglio – Evento nella sala grande del Palazzo Caetani e sulla terrazza del Castello Caetani: “Ritorno alle proprie Radici”.

• 15 luglio – Presentazione libro “Parlo con te – Fernando Mariano di Biasio primo sindaco di Fondi nel 1946” di Giulia Rita Eugenia Forte presso Sala Lizzani. Dialoga con l'autrice il presidente della Pro Loco Fondi.

• 20 luglio – Pubblicazione speciale Estate 2023: “A Fondi sotto le stelle danzano cuori e colori”.

• 1° agosto- 15 ottobre – Vicol Art: cuori colorati e centrini installati su Corso Appio Claudio e piazze adiacenti. In collaborazione con l'Associazione il Drappo dell'Assunta, l'Associazione Progetto cuore e Comune di Fondi.

• 11 agosto – Presentazione libro di Marika Campeti “L'ultimo respiro di Mara” presso Palazzo Caetani. L’autrice ne parla con la direttrice della Pro Loco Fondi.