Chiesta convocazione urgente della Commissione Consiliare Ambiente

In una nota congiunta, a firma dei Consiglieri Comunali Francesco Ciccone, Franco Cardinale, Tiziana Lippa, Salvatore Venditti e Luigi Vocella, è stata ufficialmente chiesta la convocazione urgente di una seduta della Commissione Consiliare Ambiente – Protezione Civile – Verde Pubblico – Arredo Urbano. Indirizzata a Presidente, Vice e membri della Commissione la richiesta è corposa e riguarda diversi punti di discussione.

In particolare si chiede di affrontare in sede di Commissione la discussione relativa ai risultati del monitoraggio “Goletta Verde” promosso da Legambiente lungo il litorale fondano ed i dati della Campagna “Goletta dei Laghi 2023” riferiti a Lago di Fondi, Canale Acquachiara e Canale San Magno. Con la proposta di invitare una rappresentanza dell’Associazione per illustrare nel dettaglio cosa è emerso da queste analisi e quali possono essere le azioni da intraprendere.

Il nostro Capogruppo, che tra l’altro è Vice Presidente della Commissione Ambiente, ringrazia i colleghi per la sensibilità dimostrata ed auspica una convocazione urgente, anche in riferimento all’attualità dei temi posti all’attenzione:

La salubrità di mare, lago e dei corsi d’acqua più in generale preoccupa molti concittadini, per questo riteniamo importante che l’Amministrazione Comunale affronti la questione con estrema urgenza. Monitorare lo stato di salute delle acque, denunciarne le criticità e promuovere esempi virtuosi di gestione e sostenibilità sono azioni che devono vederci tutti impegnati.

Siamo concordi soprattutto nel ribadire che le Amministrazioni Comunali, i gestori del servizio idrico e le comunità locali, debbano ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel miglioramento ambientale che è ormai indispensabile - afferma Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

Oltre quelli già citati gli altri punti per i quali è stata richiesta la convocazione della Commissione sono: