Il documentario su Giuseppe De Santis alla Mostra di Venezia 2023

Il film “Un’altra Italia era possibile. Il cinema di Giuseppe De Santis”, scritto e diretto da Steve Della Casa, è stato selezionato in concorso nella sezione Venezia Classici della prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ne ha dato notizia questa mattina il Direttore Alberto Barbera nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse veneziana.

Realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema, il film è prodotto da Pierfrancesco Fiorenza e Andrea Lorusso Caputi - BEETLEFILM, con Massimo Vigliar - SURF FILM produttore associato, in collaborazione con LA7, con la partecipazione di Associazione Giuseppe De Santis e Torino Piemonte Film Commission e il patrocinio dei Comuni di Fondi e Sperlonga.

Venezia Classici è la sezione che dal 2012 presenta alla Mostra, in anteprima mondiale, una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo e una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori.

Con grande soddisfazione – dichiarano Marco Grossi e Virginio Palazzo, segretario e consigliere delegato dell’Associazione Giuseppe De Santis – abbiamo appreso che gli sforzi della nostra Associazione sono stati ricompensati con la selezione in concorso a Venezia. Lo scorso anno abbiamo accolto senza indugi la proposta di BEETLEFILM e SURF FILM di collaborare a questo film, in cui le città di Fondi e Sperlonga rivestono una parte importante, e ciò favorirà indiscutibilmente la promozione del nostro bellissimo territorio. Un ringraziamento particolare va al regista Steve Della Casa e ai produttori Pierfrancesco Fiorenza, Andrea Lorusso Caputi e Massimo Vigliar per la loro passione e determinazione. Possiamo già anticipare che, poche settimane dopo la proiezione alla Mostra di Venezia, il film sarà presentato nel corso della XXII edizione del FONDIfilmFESTIVAL, che si svolgerà nel prossimo mese di settembre. L’approdo di un film su De Santis ad una delle più importanti vetrine cinematografiche mondiali conferma ancora una volta l’attualità e l’importanza del regista di Fondi nella storia del cinema e la necessità della realizzazione del Museo del Neorealismo a Fondi, in una sede già individuata dalla Regione Lazio e con finanziamenti regionali stanziati ormai da anni ma ancora non utilizzati. In questo momento di gioia il nostro pensiero va anche a Lino Capolicchio e Andrea Purgatori, componenti del nostro Comitato scientifico, molto legati a Giuseppe De Santis e infaticabili animatori della nostra Associazione.