Ultimi giorni per visitare Percorsi d'Arte, con un'opera speciale dedicata alla Città

Ultimi giorni per visitare la Mostra Percorsi d'Arte / Arte visiva, Letteratura e Musica ospitata dalla Giudea, nel cuore del Centro Storico di Fondi. Iniziativa promossa dall'Associazione "Il Quadrato Fondi - APS", con il Patrocinio del Comune di Fondi, che sta raccogliendo un grande successo di critica e di pubblico e che da ieri si è arricchita ulteriormente con l'ultimo lavoro dell'artista Peppino Quinto, un'opera dedicata alla Città di Fondi dal nome "L'Olmo Perino".

Fino al 3 Agosto, ogni giorno dalle ore 18 alle ore 22, le porte della Giudea si aprono al pubblico, ai cittadini ed ai turisti, ad addetti ai lavori ed appassionati, che stanno raggiungendo Fondi anche dalle Città limitrofe e da altre Regioni per ammirare le opere di Normanno Soscia, Peppino Quinto, Mario Marrocco e Vincenzo Lieto. Pubblico che ha apprezzato molto anche gli eventi collaterali proposti nell'ambito della Mostra. Ha, infatti, registrato il pienone la serata di Venerdì 28 con la sassofonista Laura Venditti e si presentano come interessanti i prossimi appuntamenti in programma.

Martedì 1° Agosto e Mercoledì 2 Agosto, prima della chiusura che si terrà Giovedì 3 Agosto. Martedì 1° Agosto ospiteremo Antonella Spirito e Matteo De Filippi: dalle ore 18.30 alle ore 19.30, nel cortile interno, "Esperienza meditativa vibrazionale" con l'aiuto di tamburo, didgeridoo, surpeti, campane, gong, tuning fork, carillon meditativi, ed alle ore 21 con il Concerto “Resonance”, World Music e canti tradizionali. Mercoledì 2 Agosto, invece, alle ore 21 i protagonisti saranno Alessandro Del Signore, Gloria Trapani e Luigi Di Chiappari. Il Duo Del Signore - Trapani presenterà "InControVoce", progetto musicale che ha dato il nome anche al loro disco, con sonorità jazz, brasiliane e folk. Luigi Di Chiappari, pianista, compositore ed arrangiatore, li accompagnerà per un live che si preannuncia imperdibile.

Un ringraziamento particolare alla Pinacoteca Comunale A. Sapone di Gaeta, CO.CO cookery / cocktail, Bella Roma, Ristorante Da Fausto, Excalibur Pub, Le Benedettine Relais, Grafique ed a Radio Show Italia 103e5 (Radio Ufficiale dell'evento). Fotografie di Vincenzo Bucci, Francesco Naddeo e Simona Quinto.

Per informazioni:

351 52 53 896 - ass.quadrato.fondi@hotmail.it.