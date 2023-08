Centro Storico e strade adiacenti irriconoscibili, Fondi Vera chiede interventi

Basolato sporco, appiccicoso ed annerito in Piazza Duomo, Via Vitruvio Vacca, Via Alessandro Manzoni, Piazza Matteotti, Via Marconi, Piazza della Repubblica e lungo Corso Appio Claudio. Senza dimenticare la pavimentazione in alcuni tratti irriconoscibile di Viale Vittorio Emanuele.

Criticità note da tempo… ma irrisolte. Che ad Agosto si trasformano in un “biglietto da visita” che la nostra Città non può permettersi. Il basolato, in diverse zone, ha perso la sua naturale tonalità bianca assumendo un colore nero. Dobbiamo assolutamente correre ai ripari, perché il perdurare di questa situazione rischia di compromettere seriamente la vivibilità di queste aree.

Le lamentele e le segnalazioni raccolte arrivano da commercianti e residenti di diverse strade, nel Centro Storico e non solo, poco presentabili agli occhi di chi le frequenta, ci vive e ci lavora.