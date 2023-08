Sperlonga: il 5 e 6 agosto l'evento "Miss Reginetta D'Italia" a piazza Fontana

È con immenso piacere che annunciamo la Finale Regionale nel Lazio del Concorso Nazionale Miss Reginetta d’Italia "Celebrando la Bellezza, l'Eleganza e l'Empowerment", che avrà luogo a Sperlonga il 5 e il 6 agosto 2023 .

Questo evento eccezionale vedrà la partecipazione di bellissime ragazze dai 14 ai 23 anni ,talentuose e provenienti da tutta la regione, le quali condivideranno il palcoscenico e competiranno per il titolo di “ Miss Reginetta d’Italia Lazio “ e soltanto cinque di loro accederanno in Finale Nazionale a Riccione.

Il nostro Concorso di Bellezza è molto più di una semplice competizione estetica. Vogliamo celebrare e incoraggiare la diversità, l'autostima e l'empowerment delle ragazze , promuovendo l'importanza di una visione della bellezza che sia inclusiva e rifletta l'unicità di ogni partecipante. Vogliamo offrire un'opportunità unica a queste ragazze condividendo le proprie storie, aspirazioni e talenti, al di là dell'aspetto fisico.

Gli elementi chiave del Concorso includeranno:

Sfilata in costume, in abito casual e in abito elegante da Sera: Le partecipanti sfoggeranno la loro eleganza e grazia mostrando il loro stile personale e la loro sicurezza. Oltre alla bellezza esteriore, le concorrenti avranno l'opportunità di dimostrare le proprie abilità e talenti speciali, che potrebbero includere performance artistiche, canore e tanto altro.

Una giuria qualificata selezionerà le finaliste in base a interviste personali, durante le quali verrà valutata la personalità, l'intelligenza e il carisma delle partecipanti. Siamo entusiasti di annunciare che questo evento non sarebbe stato possibile senza il generoso supporto del Comune di Sperlonga .Vogliamo ringraziare Radio Roma, Alessio Greco organizzatore di Urbanland e Flavia Cappelli, Miss Reginetta d’Italia 2022 e e tutti gli altri che hanno creduto nella nostra missione di promuovere l'empowerment femminile e celebrare la bellezza in tutte le sue forme.

Si tratta di un evento significativo e unico nel suo genere che consente alle ragazze di fare un percorso esperenziale lavorando sulle proprie capacità, la presenza scenica, liberandosi completamente e aprendosi all’arte della passerella, della moda e dello spettacolo! Percorso supportato da me che sono anche un’insegnante e coreografa e dalle responsabili miss Nicole ,Ilaria e Giulia che le seguono coccolandole e seguendole sul comportamento da attuare in questa fase iniziale volta al loro successo - ha dichiarato Stefania Beninato Talent ed organizzatrice dell’evento. - Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo e ispiratore in cui ogni partecipante possa brillare e lasciare un'impronta positiva nella società.

5 Agosto Ore 21:00sfilata di moda e canzoni sotto le stelle, dalle 22:30 musica in piazza.

6 Agosto 2023 Ore 21:00 Finale Regionale Lazio Miss Reginetta d’Italia 2023 presentata da Stefania Beninato e Lele Sarallo, dalle 23:00 musica in piazza

Luogo: Piazza Fontana, Sperlonga

Riprese e diretta televisiva Radio Roma Television can.14 digitale terrestre

Unisciti a noi per una serata indimenticabile, in cui celebreremo la bellezza, l'eleganza e l'empowerment femminile nel Lazio . Non vediamo l'ora di accogliere tutti voi per questo straordinario evento!