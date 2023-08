Rassegna Letture al Parco: dopo Lo Stocco tocca a Mangiapelo con "Federica, la ragazza del lago"

Continua a collezionare numeri sempre più importanti in termini di partecipazione la Rassegna "Letture al Parco" promossa da Fare Verde in stretta collaborazione con l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS, con il Patrocinio del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, presso il Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua. Dopo l'ottima risposta di pubblico con le Presentazione dei volumi di Vinicio Salvatore Di Crescenzo, Federica Sanguigni, Lucrezia De Lellis nei primi tre Lunedì ed il bagno di folla registrato lo scorso 31 Luglio con "Focacce", l'ultimo libro di Alessandro Lo Stocco, il 7 Agosto alle ore 20.30 sarà la volta di Massimo Mangiapelo che, accompagnato da Marianna Coscione e Fernanda Parisella, presenterà "Federica, la ragazza del lago".

La storia di Federica, la ragazza trovata morta il 1° Novembre 2012 sulle rive del Lago di Bracciano. Ad ucciderla è stato il fidanzato Marco Di Muro, in seguito condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Un romanzo autobiografico, chi scrive l’opera è lo zio. Il papà di Federica è suo fratello. “L'ho fatto per rendere omaggio a mia nipote, una ragazza di sedici anni, nel pieno della vita, che non meritava una fine del genere. Ho voluto mettere nero su bianco ciò che abbiamo vissuto, io e la mia famiglia, dopo una tragedia così dolorosa. In lotta per conoscere la verità ed ottenere giustizia” racconta Massimo Mangiapelo. Un “libro intimo” che mette in luce le pecche del mondo del giornalismo e la esasperante lentezza del sistema giudiziario italiano.

Aprirà la quinta tappa della Rassegna la visita al Parco con Giancarlo Pagliaroli, Guida Ambientale Escursionistica, alle ore 19.30. Durante la serata avremo il piacere di ascoltare la cantautrice fondana Chiara Stroia, che è stata negli scorsi anni Testimonial del Progetto 25Novembre contro la violenza sulle Donne, accompagnata dalla chitarra di Giacomo De Carolis, e scopriremo alcuni suoi dipinti uniti ai versi di Giuseppina Maurini.

Radio Ufficiale Radio Show Italia 103e5.

Un ringraziamento ulteriore ai partners di questa iniziativa: Casa della Cultura, Il Pavone Libreria, Associazione Nadyr Donne contro la violenza.

Fotografie di Vincenzo Bucci.