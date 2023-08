Lettera aperta a tutti i comuni della Regione dal Comitato "NO al Forno Crematorio"

Il Comitato No al Forno ha inviato una lettera aperta a tutti i comuni della Regione, affinché sollecitino la Regione a sanare il vuoto normativo sulla legislazione regionale degli impianti crematori. Dopo 22 anni è ora che la regione Lazio regolamenti un settore che è vulnerabile a interessi privati e che non portano alcun vantaggio per la collettività, come cittadini che hanno a cuore la collettività sentiamo il dovere di dare un messaggio forte, una chiamata a tutte le amministrazioni di questa Regione per porre come primo obiettivo il bene comune, aldilà di ogni colore politico.

Siamo sicuri che il nostro messaggio non cadrà nel vuoto, ma che sarà accolto ai massimi livelli regionali, in quanto la regolamentazione dei forni crematori è una necessità sempre più pressante, un vulnus che si deve sanare al più presto, per il bene della collettività: