Domani 10 agosto proiezione del film “Il re Leone” al parco pubblico “Nicholas Green” ore 21:00

Per tutti gli appassionati del cinema e delle serate all'aperto, una notizia entusiasmante arriva dal Parco Nicholas Green. Questo giovedì, 10 agosto, alle ore 21:00, nell'ambito della programmazione del Fondi Summer Forum, l’associazione ItalYoung ospiterà all’interno del parco la proiezione del classico intramontabile, "Il Re Leone".

L'evento, patrocinato dal Comune di Fondi, si pone come uno dei momenti clou della stagione estiva, offrendo ai cittadini una serata di intrattenimento di qualità all'interno di uno dei luoghi verdi più belli della città.

Ma la magia non finisce qui. Per rendere l'evento ancor più speciale, i bambini avranno l'opportunità di ricevere gadget a tema. Il Parco aprirà gratuitamente le sue attrazioni, tra cui i kart a pedali e le bici curate dai cicli Rebike, nonché un'area minigolf gentilmente offerta dalla pizzeria All'Italiana.

E per chi dovesse avere l'acquolina in bocca, il catering dell'evento sarà curato dal Giurges, che ha preparato un menu speciale per l'occasione.

Ringraziamo i nostri partner radiofonici, Radio Spazio Blu e Radio City Live, per la loro collaborazione nella promozione dell'evento.

Invitiamo tutti i cittadini e i turisti a non perdere questa serata unica, un'occasione per riunirsi, divertirsi e vivere insieme la magia del cinema sotto le stelle.

Per info e prenotazioni: Danilo - 3881465747