Domenica 13 la prima delle visite guidate alle scoperta della "Fondi nascosta"

L'associazione Onorato II Gaetani, continua la sua proposta di visite alla scoperta della "Fondi nascosta" dedicata sia ai residenti, che vogliono conoscere il territorio in cui vivono, sia i numerosi turisti che in questi giorni vivono il mare di Fondi e sono interessati a conoscere i luoghi che li accolgono.

L'associazione Onorato II, con questo format collaudato che ormai è alla terza edizione, propone un modo nuovo di presentare la città, attraverso i suoi monumenti. Alle classiche visite serali si aggiungono visite a tema, la prima il 19 agosto, alla ricerca della presenza degli ebrei a Fondi, ma anche le tracce di San Tommaso a Fondi infine le evidenze che i Gaetani hanno lasciato a Fondi.

Si inizia domenica 13 agosto alle 20,30 con una visita gratuita per la città, iniziando da Piazza Unità d'Italia.

In più quest'anno raddoppia la propria offerta: oltre alle visite della Fondi Nascosta iniziano le visite escursionistiche.

Una prima escursione gratuita in zona Sugarelle domenica 20 Agosto alle 18,30, poi per tutto il mese di settembre girando per le aree del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi che patrocina l'evento.

Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare il 3294927182