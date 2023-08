Per i parcheggi sulla Flacca Fondi Vera chiede la sospensione dei lavori e la revisione dell’opera

Parcheggi sulla Flacca. Osservazioni raccolte grazie al prezioso contributo di tecnici, ma anche cicloamatori e portatori di handicap, sono state inviate nella giornata di ieri a Sindaco, Assessore al ramo, Dirigente del Settore e Comandante della Polizia Locale. Lo annunciamo e diffondiamo la notizia per informare tutti.

Ecco alcune delle osservazioni racchiuse nella missiva a firma del Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone, che attraverso i canali social del Movimento ha ringraziato i Cittadini che hanno fornito utili suggerimenti allo scopo di illustrare in maniera esaustiva le numerose criticità dell’opera in questione.

“175 posti auto, 20 per motocicli e un percorso pedonale” recita la Relazione Tecnica. Venti sono a nostro parere pochissimi ed inspiegabilmente non ubicati nelle vicinanze degli accessi al mare. Nemmeno un posto inoltre è riservato ai disabili, e le dimensioni minime per farlo mancano. In quanto le dimensioni minime sono m 4,5 x 2,3, in progetto invece troviamo m 5 x 2,2. “Una gravissima dimenticanza” commenta Ciccone.

Il tratto della SR 213 Flacca viene classificato “di ambito urbano” ed il transito e la sosta di mezzi pubblici fissa una larghezza minima di 3,50 m (in progetto si parla di 3,20 per senso di marcia). La fermata va organizzata all’esterno della carreggiata invece in questo caso invade parzialmente la corsia di marcia in direzione Sperlonga e interamente quella in direzione Terracina. Le aree di sosta dei bus, inoltre, non vanno mai posizionate in corrispondenza ma sfalsate, così in caso di sosta combinata di due bus non si registra un pericoloso blocco del traffico. Le dimensioni delle corsie non garantiscono certo il transito in sicurezza.

Dall’esame delle tavole grafiche di progetto emerge che la corsia di marcia direzione Terracina prevede il transito di autoveicoli, mezzi pubblici, motocicli, biciclette e monopattini. Ma le dimensioni della stessa sembrano assolutamente inadatte per il transito in sicurezza di tutti i fruitori, e ricordiamo a tal proposito come le biciclette, a propulsione muscolare ed a pedalata assistita, siano da considerarsi a tutti gli effetti veicoli, come indica il Codice della Strada.