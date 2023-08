Per Fratelli d'Italia con il No al forno ora la cittÃ  puÃ² cambiare

Siamo stati i primi, ad aprile 2021, a sollevare dubbi politici ed amministrativi su questa opera voluta fortemente, dal 2019, dal Sindaco De Meo, Forza Italia, PD e M5S.

Con soddisfazione oggi possiamo dire che il forno crematorio a Fondi non si farà grazie al nostro partito e a chi nel tempo si è ravveduto ed ha colto la gravità di quanto si stava realizzando nella nostra città. In primis un grazie di cuore a tutti i concittadini che hanno aderito alla raccolta firme ed ai movimenti civici politici e spontanei che si sono adoperati in questa grande battaglia di civiltà.

Ci sono tante opere di cui avrebbe bisogno la nostra città, di certo tra queste sicuramente non rientra l’impianto di cremazione. C’è tanto da lavorare per ridare slancio e vitalità alla nostra città. La mancanza di visione politica ed amministrativa delle ultime amministrazioni hanno partorito questa opera che avrebbe creato danni all’ambiente ed al prestigio della nostra Fondi. Dare fiducia e consenso a Fratelli d’Italia servirà per dare un nuovo slancio alla nostra città che ha bisogno di ritornare ad essere al centro politico, culturale, artistico e turistico della provincia e dell’intera regione Lazio.

Il coordinamento di Fratelli d’Italia di Fondi