Lunedì 28 ultimo appuntamento della rassegna "Lettura al Parco" con "I Fantasmi di Fondi"

Lunedì 28 Agosto in programma il settimo ed ultimo appuntamento della riuscitissima Rassegna "Letture al Parco" organizzata da Fare Verde in collaborazione con l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS, ed iniziata lo scorso 10 Luglio presso il Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua a Fondi (Latina). Dopo scrittori, poeti, artisti e giornalisti, ospiti della Rassegna saranno gli autori del libro "I Fantasmi di Fondi", Amedeo Cerilli, Lidia Longo e Stefania Di Benedetto, ovvero il team di Italian Ghost Story.

Quando si parla di fantasmi, la mente evoca alcune immagini iconiche: notti buie, stradine sperdute, case o castelli abbandonati. Ad un tratto appare una figura evanescente, dai contorni indefiniti e sospesa a mezz’aria. Rimani fermo a fissarla, senza sapere cosa fare, finché è lei a sparire. O a venirti incontro. Il cuore inizia a battere a una velocità che non ritenevi possibile, la mente non ragiona più. L’istinto ti dice che qualcosa non va: ti urla di girarti e correre finché hai fiato in corpo. Eppure non ci riesci, resti immobile, mentre quell’essere si avvicina. Se tutto va bene, a questo punto ti svegli e ringrazi il cielo che sia stato solo un maledetto incubo. Il problema, però, è che a volte l’incubo continua…

La Rassegna "Letture al Parco" chiude in bellezza con un evento molto particolare, arricchito da sorprese ed ospiti speciali come Silvia Tagliavento e gli allievi di Fonderie delle Arti - Signor Keuner: "In sei tappe abbiamo incontrato poeti, scrittori, musicisti, artisti, produttori del territorio, ma soprattutto centinaia di amiche ed amici, fondani ma anche arrivati appositamente da altri centri. Con le visite guidate curate da Giancarlo Pagliaroli e Andrea Patriarca, con la Presentazione di libri molto apprezzati, degustazioni di eccellenze locali, musica di qualità, talenti autentici e Lunedì chiuderemo con una Presentazione originale" commentano Milena Trani e Francesco Giorgio, a nome di Fare Verde e Il Quadrato Fondi - APS.

Nell'evento di Lunedì 28 Agosto non mancherà una visita al Parco alle ore 19.30, con la Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca. La serata sarà conclusa alle ore 21,30 circa da un Brindisi per salutare il successo dell'iniziativa, alla presenza di tutti coloro che hanno reso possibile la Rassegna. L'ingresso è libero, la partecipazione gratuita, non c'è bisogno di prenotazione.

Radio Ufficiale dell'evento è Radio Show Italia 103.5.

L'iniziativa gode del Patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci e del Comitato Promotore per la Casa della Cultura.

Per informazioni:

347 31 61 521 - 351 52 53 896 - fareverdefondi@gmail.com - ass.quadrato.fondi@hotmail.it .