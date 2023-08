Camminare Insieme sull'aumento dei parcheggi a pagamento

Una città sempre più blu. Non solo per il colore politico di chi ci amministra, ma per la loro decisione di raddoppiare i parcheggi a pagamento presenti nella nostra città.

Un incremento di stalli a pagamento del tutto ingiustificato che sarà anche accompagnato da un aumento delle tariffe. La tariffa orario, difatti, ora sarà di 1,20€ con un pagamento minimo di 0,60€.

Tutto questo a fronte di nessun investimento serio e concreto sulla mobilità cittadina. Nessun piano strutturale ed organico per risolvere i diversi problemi di mobilità e traffico della nostra città.

Ancora una volta si impone una tassa ingiusta che colpisce tutti indistintamente. L’ennesimo favore ad un privato che intascherà i soldi dei fondani.

Forza Italia si conferma il partito delle tasse, dei favori agli amici e della totale mancanza di capacità nell’assumere scelte sensate per la nostra città.