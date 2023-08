Durante i due open day per il rilascio di carte di identità senza prenotazione effettuate oltre 400 carte di identità

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Demoanagrafici Santina Trani esprimono grande soddisfazione per l’elevata affluenza agli sportelli comunali nelle giornate “open day” dedicate al rilascio della carta d’identità elettronica.

Nei due weekend 5/6 e 26/27 agosto – commentano i due amministratori - sono infatti state emesse circa 400 CIE. Due gli obiettivi raggiunti: agevolare i numerosi cittadini rientrati a Fondi per trascorrere le vacanze e ridurre, per il futuro, i tempi di prenotazione di una carta elettronica a meno di una settimana. Si tratta di un importante traguardo soprattutto se confrontato con i tempi, spesso molto più lunghi, della maggior parte degli altri Comuni. L'iniziativa, visto il grande successo riscosso, sarà sicuramente ripetuta in futuro. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno aderito ed apprezzato l’open day, il responsabile dell’ufficio demoanagrafico Luca Toscano e il personale tutto che hanno dato piena disponibilità a lavorare anche durante i fine settimana di agosto per rendere possibile tale iniziativa»