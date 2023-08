Numeri importanti e chiusura in grande stile per la Rassegna "Letture al Parco"

Chiusura in grande stile Lunedì 28 Agosto per la Rassegna "Letture al Parco", ancora una volta capace di richiamare tanta e tanta gente nel meraviglioso sito del Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua nel territorio del Comune di Fondi, gestito dal Parco Naturale dei Monti Aurunci, con il Direttore Giorgio De Marchis in prima fila. Che ha voluto presenziare alla serata conclusiva per omaggiare le Associazioni promotrici e complimentarsi per il successo dell'iniziativa organizzata.

Grazie immensamente a tutti i presenti ed in particolare al team di Italian Ghost Story che, accompagnato da Luca D'Onofrio, ha presentato il Progetto, la filosofia del Ghost Tourism e le pubblicazioni che hanno riguardato il territorio, in particolare I Fantasmi di Fondi, insieme a Fonderie delle Arti - Signor Keuner, la bravissima Silvia Tagliavento e la talentuosissima Sofia Tagliavento - commenta Francesco Giorgio, Presidente dell'Associazione Il Quadrato Fondi - APS.

Il Gruppo Locale dell'Associazione Ambientalista Fare Verde e l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS ringraziano nuovamente tutti coloro che hanno collaborato al successo di questa iniziativa, dal Comitato per la Casa della Cultura all'Associazione Nadyr Donne contro la violenza ed alla Libreria Il Pavone, e tutte le attività commerciali che hanno sostenuto le sette serate della Rassegna. Sette appuntamenti che hanno registrato in totale oltre mille presenze.

Letture al Parco ha coinvolto dal 10 Luglio al 28 Agosto nove autori, presentando sette libri, con la preziosa collaborazione di dodici ospiti tra addetti ai lavori, musicisti, poeti, scrittori, esperti di comunicazione e professionisti del settore horeca, nonché due Guide Ambientali Escursionistiche, ed ha raccolto la partecipazione di un vasto pubblico. Siamo estremamente felici del risultato e stiamo già pensando di lavorare ad una seconda Edizione - dichiara Milena Trani, Presidente di Fare Verde Fondi.

Le Guide Ambientali Escursionistiche Andrea Patriarca e Giancarlo Pagliaroli, gli autori Vinicio Salvatore Di Crescenzo, Federica Sanguigni, Lucrezia De Lellis, Alessandro Lo Stocco, Massimo Mangiapelo, Rossella Tempesta, Amedeo Cerilli, Lidia Longo e Stefania Di Benedetto, i musicisti Sandro Sposito, Antonietta Caporiccio, Paolo Zamuner, Sofia Armato, Chiara Stroia, la giovane scrittrice Domitilla De Arcangelis, i moderatori Marianna Coscione, Nanda Parisella, Valentina Notarberardino, Giuseppe Capotosto e Luca D'Onofrio. Questa la meravigliosa squadra di ospiti su cui abbiamo potuto contare.

Radio Ufficiale dell'evento è stata Radio Show Italia 103.5. L'iniziativa ha goduto del Patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci e del Comitato Promotore per la Casa della Cultura.

