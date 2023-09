Domenica 3 Settemila coperte coloreranno tutto il teatro all'aperto per la settima edizione del “Progetto Cuore”

Domenica 3 settembre a Fondi, dalle ore 10.00 alle 22.00, avrà luogo la settima edizione del “Progetto Cuore”, al teatro all’aperto di Piazza De Gasperi.

L’iniziativa – promossa dall’Associazione Progetto Cuore Odv in collaborazione con Associazione Pro Loco Fondi Aps, il Drappo dell'Assunta e patrocinata dal Comune di Fondi si rinnova grazie all’attivismo solidale delle volontarie del “Progetto Cuore” di Fondi e di altre Regioni italiane motivate dalla presidente Gabriella Capotosto.

Sono dodicimila le "cuoricine" di tutta Italia mosse dalla solidarietà che hanno realizzato quest'anno settemila coperte e non solo, anche altri lavori come scialli, cappelli e copricuscini. il tutto verrà esposto nel grande teatro all'aperto di piazza De Gasperi a Fondi coprendolo e rivestendolo di innumerevoli colori. Un colpo d'occhio e uno spettacolo unico nel suo genere.

Poi tutti i lavori saranno consegnati gratuitamente ad ospedali, case di cura, ospedali e residenze per gli anziani. Soprattutto in centri di cura pediatrici oncologici.

Quest'anno tra le novità anche la consegna gratuita, a tutte le mamme in gravidanza che si presenteranno alle ore 17,00 in piazza De Gasperi, di una copertina e cappellino per il futuro bebé. Diversi riconoscimenti e attestati di benemerenza sono stati rilasciati all'Associazione "Progetto Cuore" per la promozione della solidarietà verso chi soffre.