Alessia Pecchia porta la città sul tetto d'Europa

Lo scorso 29 agosto in Polonia si è svolto il Campionato Europeo solo Latin Style. A rappresentare la nostra nazione c'era Alessia Pecchia (fondana) che, dopo la vittoria del campionato italiano, porta a casa anche il titolo di Campionessa Europea.

Che dire, l'amore per il ballo e la tenacia ti portano a vette sempre più alte. E ora? Ora si aspetta novembre per realizzare un altro sogno, il campionato del Mondo.

In bocca al lupo Alessia e grazie per dare onore non solo alla tua città, Fondi, ma anche alla nazione. Complimenti, continua cosi.