Ringraziamenti del sindaco dopo il Grande successo per la Festa della Birra 2023 terminata il 30 agosto

Grande successo per la Festa della Birra promossa dai Comuni di Fondi e Dachau in occasione del 25esimo anniversario del gemellaggio tra litri di birra, visitatori provenienti da tutta la regione e la partecipazione di decine di associazioni che, oltre a sfilare in occasione del corteo di inaugurazione, hanno allietato le serate di fine estate in Piazzale delle Regioni.

Soddisfatto Ewald Zechner, organizzatore della manifestazione, che non nasconde il grande impegno, sia economico che logistico, messo in campo per replicare il tradizionale evento bavarese trasferendo allestimenti, macchinari, materie prime e personale dalla Germania all'Italia.