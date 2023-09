Venerdì 8 presentazione dell'album di Dario Pietrosanto "Descrizione di noi"

Il prossimo 8 settembre alle ore 20:30 presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra a Fondi si terrà la presentazione dell’album di Dario Pietrosanto “Descrizione di Noi”.

L’evento, con ingresso gratuito, è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale il Magazzino Fondi con il patrocinio del Comune di Fondi e prevede l’esecuzione dal vivo dei brani che compongono l’album. La serata sarà arricchita dalla presenza dei Birra gratis, band di cui Dario è chitarrista e Andrea Pestillo, altro giovane cantante fondano presente con un featuring in una delle dieci canzoni dell’album.

In occasione dell’evento sarà possibile acquistare l’album in formato CD previo un piccolo contributo che servirà a coprire le spese di organizzazione dell’evento. A partire del 9 settembre tutti i brani potranno comunque essere ascoltati sulle principali piattaforme di streaming.

Dario Pietrosanto ha iniziato la carriera di cantante nel 2020 e si appresta a lanciare il nuovo album, dal titolo “Descrizione di Noi”, che prende il nome dall’omonimo singolo, con il quale il prossimo 25 settembre parteciperà alla fase finale di “Sanremo New Talent” – uno dei contest più ambiti dai cantanti emergenti in Italia – e per il quale l’evento di presentazione vuole essere un trampolino di lancio, anche e soprattutto per far conoscere il lavoro di Dario ai propri concittadini.

L’evento è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “il Magazzino Fondi”, attiva fin dal 2018, ma che solo negli ultimi mesi ha intrapreso la strada dell’organizzazione di eventi di musica dal vivo per valorizzare i giovani talenti: il primo appuntamento di spessore è stato il “Festival del Magazzino”, svoltosi sempre presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra lo scorso 28 aprile. Spiega il presidente dell’Associazione Paolo Campobasso: