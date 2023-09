In merito alle strisce blu a Canneto Fdi chiede chiarezza e sicurezza

Lavori in corso sul litorale ma così di corsa da mimare la gatta che fece i gattini cechi per la troppa fretta.

Il commento caustico del direttivo meloniano locale, che smonta in poche parole i lavori fatti a Fondi, in zona La Flacca e Torre Canneto, pubblicizzati con tanta autoreferenzialità sulle pagine social dell’amministrazione comunale.

I lavori svolti su questi tratti, sono stati svolti in maniera così tanto approssimativa e sbrigativa, che il risultato grossolano lo potrebbe riscontrare chiunque: l'areale di sosta del bus che finisce dentro la carreggiata, come pure i parcheggi, che finiscono all'interno di una strada ad alta incidentalità, costituiscono a nostro parere un potenziale pericolo per chi scende dall'auto.