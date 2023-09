Il comitato di Azione in merito alla recente Festa della Birra

Così in una nota secca, il direttivo fondano di Azione, commenta l'ennesimo comunicato autoreferenziale, con cui la Giunta Maschietto esulta il successo della riedizione "deluxe" della Festa della Birra, eredità del Gemellaggio con Dachau che, nel corso degli anni, ha perso notevolmente lo smalto e l'attrattività iniziale.

Ma non è questo il punto su cui verte l'invettiva della sezione locale di Calenda:

A parte la fallimentare figura dell'evento, che non ha trovato riscontro sperato da parte della popolazione locale (considerando la circolazione di video in cui la maggior parte dei tavoli erano completamente vuoti), ma anche il fatto che tale iniziativa non aveva un target su cui indirizzarsi: se puntava a cercare di attirare turismo esterno (e in tal caso, è stato un errore non coinvolgere le attività locali) o se in sé e per sé, la logica era quella di un iniziativa per dare un contentino alla popolazione che, visti i prezzi impopolari, s'è vista bene dal non lasciarsi abbindolare con un iniziativa per eludere le tante problematiche che attanagliano la città di Fondi.