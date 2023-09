Questa sera evento a tema "Dottor Why” al parco pubblico “Nicholas Green”

L'associazione "ItalYoung", con il patrocinio del Comune di Fondi, è orgogliosa di presentare l’ultima data del “Fondi Summer Forum” in programma per giovedì 7 settembre ore 20.30 presso il Parco Nicholas Green, ubicato in Via Liguria 2J, a Fondi.

Il protagonista della serata sarà il celebre gioco "Dottor Why", permettendo ai partecipanti di vivere un'esperienza di gioco e divertimento presentato da Yaya e Miky. senza precedenti. Esperti del gioco e neofiti sono tutti invitati a partecipare e a sfidarsi in un ambiente coinvolgente.

Una serie di premi, messi a disposizione dai nostri generosi sponsor, come Forcina Viaggi, Bar Millennium, MR Quad, Dea Technology e molti altri, saranno in palio per coloro che si distingueranno nel corso della serata.

Per rendere il momento ancora più accogliente, i partecipanti potranno godere di un assortimento di cibi e bevande, scelti con cura per deliziare i palati.

Invitiamo tutti gli appassionati del gioco "Dottor Why" e chiunque desideri trascorrere una serata all'insegna del divertimento a unirsi a noi in questa straordinaria iniziativa all'interno del Parco Nicholas Green a Fondi.

Per prenotare il proprio posto o per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero 3881465747.

Rinnoviamo il nostro invito a partecipare numerosi e anticipiamo un caloroso benvenuto a tutti i presenti!