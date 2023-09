Un Quintetto di giovani talenti per Wolf-Ferrari e Brahms apre il ciclo di concerti a Palazzo Caetani

Domenica 10 settembre, alle ore 20:30, nella bella sala di Palazzo Caetani prende l’avvio un ciclo di sette appuntamenti della rassegna “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” presso lo storico palazzo di Fondi.

Il progetto concertistico ideato ed organizzato dalla Coop Art di Roma con il sostegno del Ministero della Cultura, in collaborazione con il “Fondi Music Festival” e il M° Gabriele Pezone, e con il patrocinio del “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” e del Comune di Fondi, si svolgerà dal 10 settembre al 10 novembre 2023 presso Palazzo Caetani articolandosi in 5 appuntamenti per il pubblico più 2, in matinée, per gli studenti delle scuole di Fondi e vedrà la partecipazione di concertisti di caratura internazionale che

proporranno programmi di grande qualità artistica.

Il primo appuntamento della rassegna avrà come protagonisti un Quintetto di giovani talenti – Fabrizio Zoffoli e Arianna Pasoli violini, Davide Navelli viola, Giada Moretti violoncello e Giulia Loperfido pianoforte – che proporranno un capolavoro quale il Quintetto per pianoforte e archi in fa minore op.34 di Johannes Brahms insieme al bellissimo Quintetto per pianoforte e archi in re bemolle maggiore op. 6 di Ermanno Wolf-Ferrari di rarissimo ascolto.

Info e prenotazioni: 3331375561 – 069398003

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Caetani di Fondi sono realizzati dalla COOP ART di Roma (Socio AIAM) con il contributo del Ministero della Cultura, con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e del Lago di Fondi e del Comune di Fondi e con la collaborazione del “Fondi Music Festival”.