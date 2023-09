Il 15 settembre al via la XXII edizione del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse

Il grande schermo ci proietta in una dimensione in cui i confini tra quotidianità e fantasia sfumano, ci fa identificare con i protagonisti di film e documentari e immergere in storie che appassionano, divertono e fanno riflettere. Per questi e molti altri motivi, il cinema - prendendo a prestito il titolo di un recente saggio del regista Daniele Vicari - è immortale.

Il FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse, organizzato dall’Associazione Giuseppe De Santis con la direzione artistica di Marco Grossi e l’organizzazione generale di Virginio Palazzo, si prefigge di perpetuare questa magia di condivisione delle emozioni e di socialità, che la visione casalinga - casuale, frammentaria e solitaria - non può offrire. E lo fa da oltre due decenni: quella partirà tra pochi giorni è, infatti, la XXII edizione, che ripropone la pluralità di offerta della cultura cinematografica sul territorio portata avanti da diversi anni dall’Associazione De Santis: oltre a Fondi, saranno ancora una volta Itri e Sperlonga le città dove la rassegna moltiplicherà i suoi spazi, anche al fine della promozione e valorizzazione turistica del paesaggio e dei beni storico-architettonici della Riviera d’Ulisse.

Numerosi gli ospiti: Marco Chiappetta, Renato Chiocca, Angelo Curti, Steve Della Casa, Pierfrancesco Fiorenza, Francesco e Gianmarco Latilla, Damiana Leone, Andrea Lorusso Caputi, Maria Belen Moncayo, Gioia Onorati, Gianfranco Pannone, Paola Pitagora, Andrea Renzi, Silvia Scola, il “Soundtrack Ensemble”, Daniele Vicari e Massimo Vigliar.

Il programma del 2023 è esteso e articolato, avrà inizio il 15 settembre e si concluderà con un’appendice il 25 novembre. E sarà proprio Daniele Vicari l’ospite di apertura, quando alle 20.30 di venerdì prossimo, nella Corte comunale di Itri, il regista presenterà il suo saggio “Il cinema, l’immortale” (Einaudi, 2022). Seguiranno la proiezione di due cortometraggi del periodo iniziale della sua carriera: “Uomini e lupi” (1998) e “Morto che parla” (2000); nel primo si avverte l’aderenza alla realtà, nel secondo riecheggia il cinema di Pier Paolo Pasolini.

A Vicari, il FFF dedica una rassegna di ben otto titoli, proposti anche nel Complesso di San Domenico a Fondi, dove dal 20 al 24 settembre la manifestazione continuerà con proiezioni e incontri, pomeridiani e serali.

Seguiranno - il 1°, il 7 e l’8 ottobre - interessanti appuntamenti presso il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, tra cui la proiezione di due cortometraggi realizzati a Sperlonga negli anni ‘70 dall’artista equadoregno Eduardo Solá Franco e un concerto di colonne sonore del “Soundtrack Ensemble” diretto dal M° Gabriele Pezone.

Il festival si concluderà il 25 novembre con una doppia proiezione, tra cui quella di un cortometraggio, attualmente in fase di post-produzione, che vede il coinvolgimento di studenti con disturbi dello spettro autistico frequentanti l’I.I.S. San Benedetto di Latina.

Tra le molteplici proposte dell’edizione 2023 del FFF, la proiezione del documentario “Un’altra Italia era possibile, il cinema di Giuseppe De Santis” di Steve Della Casa, proiettato in anteprima mondiale alla recente Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; le sezioni “Immagini dal lavoro” e “Paesaggio Audiovisivo Pontino” e naturalmente la cerimonia di premiazione del Dolly d’Oro Giuseppe De Santis. Quest’anno l’ambito premio sarà assegnato al giovanissimo esordiente Marco Chiappetta, regista di “Santa Lucia”, film che vede come straordinari interpreti Renato Carpentieri e Andrea Renzi.

Il FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXII edizione si svolge con il patrocinio e il contributo di Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, Comune di Fondi, Comune di Itri, Comune di Sperlonga. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi e ICOEL. L’Associazione Al di là dell’Autismo ODV di Fondi contribuisce con il prezioso apporto dei suoi iscritti. L’Associazione Giuseppe De Santis ha partecipato al bando della Regione Lazio per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (i cui termini sono ancora aperti), auspicando in un positivo esito.

Tutte le iniziative del festival sono a ingresso gratuito.

Il programma completo sarà scaricabile dal 12 settembre p.v. dal sito www.assodesantis.it e gli aggiornamenti sulla rassegna saranno pubblicati costantemente sulla pagina Facebook Associazione Giuseppe De Santis - FONDIfilmFESTIVAL.

Buon festival a tutti. E viva il cinema, l’immortale.