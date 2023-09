Ciccone scrive ai sindaci del Distretto LT4 per la mancanza di Assistenti Sociali: Manca la volontà politica?

Nel Distretto LT4 mancano Assistenti Sociali. Ce ne sono solo 6 assunti a tempo indeterminato, dovrebbero essere almeno 17. Questo gap rischia seriamente di pregiudicare la qualità dei servizi sociali offerti. Il nostro Consigliere Comunale Francesco Ciccone ha scritto una Lettera Aperta a tutti i Sindaci per invitarli a riflettere.

Lettera Aperta ai Sindaci del comprensorio.

Un appello a tutti i Sindaci dei Comuni del Distretto Socio Sanitario LT4, Campodimele, Fondi (capofila), Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina, affinché lavorino in sinergia per permettere alle Comunità locali di disporre di tutti i servizi che i Cittadini richiedono assicurando assunzioni e formazione del personale, è stato lanciato nella giornata di ieri dal nostro Movimento.

Possiamo dire senza timore di smentita che in questo Distretto, nonostante gli sforzi del personale e la grande preparazione professionale dell’ufficio capofila, il Piano Sociale Regionale non è rispettato e relativamente all’art. 1, commi 797-804, “Potenziamento servizi” della Legge di bilancio 2021, mancano all’appello ben 11 Assistenti Sociali, considerato che sono solamente 6 quelli assunti a tempo indeterminato e dovrebbero essere 17 per adeguarsi allo standard di 1 Assistente Sociale ogni 6.500 abitanti del Distretto - commenta il Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone.