Le gesta di Ulisse sui muri bianchi di Sperlonga

La notizia era stata data in anteprima durante l’assemblea generale dello scorso mese di febbraio: finalmente prende vita il progetto di Sperlonga Turismo, nato da un’idea ed un’intuizione del presidente del consorzio, Leone Armando La Rocca.

Si tratta di un progetto ambizioso e che sfrutterà proprio il flusso di quel che viene chiamato ormai in gergo “luoghi instagrammabili” per definire quei luoghi che attirano visitatori e che sono particolarmente adatti alle attività social media, attività che hanno permesso all’iniziativa della panchina ad esempio, di avere il successo che ha registrato.

Proprio in questi giorni, chi si troverà a passare per il centro storico, in particolare per le scale ripide di via Lebina, potrà incontrare dal vivo un’artista locale, Marco Longo alle prese con la realizzazione di bellissime illustrazioni. Le immagini riprendono alcuni passi dell’avventura di Ulisse proprio nella Riviera che oggi porta il suo nome.

In pratica verranno realizzati alcuni murales, ben integrati nella visione d’insieme dei vicoli del Borgo, per creare un vero e proprio percorso insieme alle gesta di Ulisse e dei suoi co-protagonisti. Un progetto che ha visto la collaborazione di Sperlonga Turismo con il Museo Archeologico di Sperlonga, nella persona della direttrice Cristiana Ruggini, con gli artisti Marco Longo (ROBOF STUDIO) e Franca Del Vecchio (INTERNI A MANO). Quest’ultima in particolare ha ideato e realizzato i pannelli informativi, veri e propri pannelli artistici, seppur adibiti a "spazio di servizio". I pannelli, con decori a rilievo di bordi e immagini ispirate alle decorazioni classiche, includeranno anche un QR Code che porterà gli utenti su alcune pagine web che forniranno informazioni e grafiche più approfondite riguardo ogni singolo murales realizzato.

Viva la soddisfazione del presidente di Sperlonga Turismo, Leone Armando La Rocca: “Vorrei che il Borgo assumesse un’identità sempre più vicina alla sua storia e soprattutto a quella di Ulisse, e quindi di conseguenza al museo di Sperlonga che -ricordiamolo- è il sito museale tra i più visitati della Regione Lazio (dopo Roma ovviamente). Per questo ringrazio tutti per la collaborazione e sottolineo come anche questa volta l’amministrazione comunale ci sia stato vicino appoggiando l’iniziativa e seguendola passo-passo insieme a noi”

E non finisce qui. Per il turista che imbocca via Lebina ci sarà un’altra sorpresa: le alzate degli scalini infatti conterranno alcuni versi celebri de L’Odissea che formeranno un’attrazione nell’attrazione nello scenario nuovo che si sta trasformando in uno dei vicoli più iconici del Borgo.

Il progetto dovrebbe arrivare a compimento entro il mese di settembre, tempo atmosferico permettendo.