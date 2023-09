Venerdì 15 lo spettacolo teatrale "qui una volta... ...era tutta campagna"

Nell'ambito della programmazione culturale del Comune di Fondi, segnaliamo lo spettacolo teatrale “qui una volta era tutta campagna”.

Lo spettacolo, liberamente ispirato ai testi dello sceneggiatore, commediografo e regista italiano Mattia Torre, si compone di quattro passi tragicomici tra monologo e reading, ideato e adattato dal Toninversi Duo, composto dall’attore Nicola Masotti e del M° Luigi Mastracci.

La serata trasuda emozioni fin dalla sua mera enunciazione. Da un lato le musiche del peritissimo Maestro Luigi Mastracci, con quel suo verseggiare quasi dodecafonico con accordi densi ma sussunti. L’episodio non di una semplice colonna sonora ma esenzione stessa delle emozioni. Dall’altro la voce narrante calda, avvolgente di Nicola Masotti, capace di farsi vettore di meravigliosi suoni. Masotti non dà solo voce alle emozioni: le plasma con la perizia dell’eufonia che gli appartiene e che, in questo caso, sposa meravigliosamente il carattere stilistico di Torre, sussurrato, ironico, disilluso, reale.

Lo spettacolo si condensa in quattro passi tragicomici tra monologo e reading sui luoghi comuni, e gli stereotipi che perdono la loro natura di "gia visto" assumendo connotati decisi, angolature che profumano di nuovo, un uragano di sensazioni che si susseguono a gran velocità.

EVENTO GRATUITO . Gradita la prenotazione via whatsapp al numero 335 6281761.