Venerdì 8 la presentazione del nuovo album di Dario Pietrosanto "Descrizione Di Noi"

Si è svolto venerdì scorso 8 settembre presso il centro multimediale Dan Danino Di Sarra a Fondi la presentazione del nuovo album del giovane cantante fondano Dario Pietrosanto dal titolo “Descrizione Di Noi”.

Dalla mezzanotte di sabato 9 settembre è possibile ascoltare l’album su tutte le piattaforme digitali e, inoltre, si può richiedere una copia fisica del CD, contattando tramite le pagine social l’A.P.S. il Magazzino Fondi, associazione che ha organizzato l’evento.

È stata una serata ricca di musica, nel corso della quale Dario ha presentato dal vivo tutti i brani che compongono il suo ultimo lavoro, accompagnato da numerosi ospiti, tra cui Antonietta Caporiccio e Luigi Teseo, che per anni hanno seguito Dario presso la scuola di musica ARS e che lo stesso Dario ha voluto al suo fianco per questa prima serata da protagonista per omaggiare i suoi insegnanti.

Preziosi sono stati anche i contributi di Andrea Pestillo, in arte Pestifero, con il quale Dario ha cantato “Giulia” e della band “Birra gratis” nella quale Dario suona la chitarra elettrica.

“Descrizione Di Noi” è già il terzo album di Dario Pietrosanto, nonostante debba ancora compiere venti anni; con il singolo omonimo parteciperà il prossimo 25 settembre alle finali di “Sanremo New Contest”, il concorso per cantanti emergenti più ambito in Italia e che si svolgerà a Rimini. È stata questa un’occasione per far conoscere ad un pubblico più ampio il lavoro di Dario, il quale si appresta a prendere parte ad una kermesse che potrebbe segnare un punto fondamentale nella sua carriera e che necessita quindi del più ampio sostegno possibile.