Domenica 17 la presentazione del nuovo album del cantautore Simone De Filippis "Oltre"

Si terrà domenica 17 settembre, presso l’Auditorium comunale “Sergio Preti” di Fondi, con inizio alle ore 19:00, la presentazione ufficiale del nuovo album del cantautore Simone De Filippis “Oltre”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Fondi e dalla Casa della Cultura di Fondi, è organizzato dall’Associazione culturale “Musicinecultura”, in collaborazione con le associazioni “Italia Nostra - Sezione di Fondi e dei Monti Ausoni” e “Minerva Fondi”.

L'album è stato prodotto dall'etichetta discografica IN PUNTA DI NOTE SRL (Gruppo UNICUSANO) che vede la direzione Artistica del noto manager Remo Francesconi (storico manager del grande Mino Reitano) e la produzione discografica di Carlo Calandri.

L'album di Simone De Filippis è in vendita su tutti gli store digitali ma anche sul sito dell'etichetta discografica https://www.inpuntadinote.it.

L’autore

Simone De Filippis ha all'attivo 2 album e 6 singoli. È conosciuto nell'ambiente musicale anche come autore e vanta collaborazioni con nomi importanti come Gae Capitano (paroliere di Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi), con il quale ha cooperato per un brano presentato a Fiorella Mannoia. De Filippis è inoltre l'autore del testo "La mia Stella", arricchito dal duetto con Bobby Solo e Bob Matty nonché di tre brani della talentuosa Giusy Mya ossia "Come una fragola", "Di me dimentica" e "Lunatica".

Per la prima volta Simone De Filippis canterà live i brani del suo nuovo album, accompagnato dal Maestro Albano Venditti al piano e dal Dj e batterista Giovanni De Santis, musicisti che tra l'altro fanno parte della tribute band “La Tribù di Jovanotti” di cui il protagonista della serata è frontman. L'Associazione culturale Musicinecultura e il Comune di Fondi invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.