Dal 23 al 30 settembre torna in città la “Settimana Europea dello Sport”

Street workout, formazione, posturale ed escursioni in bici: questi i grandi protagonisti della “Settimana europea dello sport” che, anche quest’anno, si terrà alla fine del mese. L’appuntamento a Fondi con l’iniziativa lanciata nel 2015 dall’Unione Europea è dal 23 al 30 settembre con momenti di approfondimento scientifico e con attività inedite nella storia della manifestazione.

La serata di giovedì 28, per esempio, sarà dedicata alla posturale con una doppia lezione sulla terrazza panoramica del Castello Caetani. L’appuntamento con la prima seduta è sul far del tramonto, alle ore 19:00, ma subito dopo, quando la volta celeste sarà già ben visibile, la lezione sarà ripetuta.

L’iniziativa “Posturale sotto le stelle” è a cura della palestra Top Fitness di Fondi e sarà tenuta dal professor Antonio Macaro. È possibile partecipare gratuitamente fino ad esaurimento posti (40 alle 19:00 e 40 alle 20:00) previa prenotazione (349-8106100).

Ad inaugurare la settimana sarà però una delle attività sportive tra le più attese dell’anno, lo Street Workout. Anche quest’anno si partirà da Piazza Municipio con ritrovo alle 17:30. Il tour di musica in cuffia e fitness proseguirà nella vasta area pedonale con esercizi tonificanti e di riattivazione muscolare. Spazio all’attività fisica ma anche alla formazione: sabato 30, presso la sala convegni del Castello Caetani, si terrà infatti un congresso scientifico promosso dall’Associazione MED-INF, presieduta dal dottor Nicola Marchitto, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. La presentazione del Progetto “Tonic”, il cui coordinamento scientifico è a cura del professor Gianfranco Raimondi, avrà inizio alle ore 9:00 e vedrà susseguirsi una serie di autorevoli interventi da parte di medici, professionisti ed esperti del settore. Nella stessa giornata tornano, infine, le iniziative dedicate alle due ruote con un Tour in Bici a cura dell’Associazione RebIke che porterà i partecipanti alla scoperta dell’Appia Antica. Il ritrovo è a partire dalle 17:00 in Piazza Municipio.

Anche Fondi – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – in prima linea per promuovere lo sport assieme a centinaia di altre metropoli italiane ed europee all’insegna dello slogan #beactive. In linea con i principi dell’Aces, nell’anno di Fondi Città Europea dello Sport, siamo lieti che nel programma siano presenti attività formative e inedite per quanto riguarda questa iniziativa come ad esempio la posturale, ideale per chi fa attività fisica intensa, per chi è in riabilitazione, per chi desidera sentirsi meglio, per chi ha dolori di schiena, per gli anziani, per i giovani, per tutti insomma, a dimostrazione che lo sport interessa e deve interessare trasversalmente l’intera società.