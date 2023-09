Sperlonga: il 15 ottobre la gara "Sulla Via di Ulisse" valida per il New Marathon Lazio

Archiviata la bellissima inaugurazione della Marathon dei Castelli Romani, il circuito New Marathon Lazio si avvia alla sua conclusione con la Sulla Via di Ulisse del prossimo 15 ottobre e in molte categorie la classifica generale della challenge è ancora tutta da decifrare. La prova di Sperlonga (LT) sarà quindi decisiva, come fra gli EliteMaster dove Roccardo Pellegrini (Ruote Matte Ceccano) vanta appena 7 punti di vantaggio su Samuele Giuseri (Piesse Cycling) reduce dal trionfo di Lariano. Lo stesso dicasi fra gli M1, dove però la lotta è in famiglia con i biker della Piesse Riccardo Ciotoli e Daniele Cavese separati da 11 punti. Appena 4 lunghezze invece per Giovanni Pensiero (HGV Cicli Conte) che proprio a Lariano ha operato il sorpasso su Maurizio Carnovale (Aniene Bike Team).

Questi i leader nelle altre categorie: Filippo Arcangeletti (Team Bike Palombara Sabina/JMT), Matteo Polverini (Center Bike/M2), Federico Baseotto (Full Gas Team Bike/M4), Paolo Tiburzi (Cicli Fatato/M5), Andrea Casetti (Team Bike Palombara Sabina/M6), Claudio Cianflone Mottola (Full Gas Team Bike/M7), Mario Tozzi (Ciociaria Bike/M8), Elena Maria Saffiori (Full Gas Team Bike/ELW), Simona Cianchella (Team Bike Palombara Sabina/W2), Vanessa Buzzanca (Aniene Bike Team/W3). Fra le squadre netto il vantaggio del Team Bike Palombara Sabina con 118 punti contro i 63 dell’HGV Cicli Conte e i 52 del Full Gas Team Bike.

Ultra tappa come detto a Sperlonga, la Sulla Via di Ulisse che prende il posto della Marathon dei Monti Aurunci cancellata in primavera a inizio circuito e organizzata sempre dall’Aurunci Cycling Team responsabile anche dell’ultima prova. Tre le distanze disponibili: il Marathon di 62 km, su un anello da ripetere due volte; il Point to Point di 40 km; il cicloturistico di 20 km.

Il centro motore dell’evento sarà al Campo sportivo comunale di Via Salette che ospiterà tutti i servizi, mentre la partenza verrà data da Piazza Europa, nel centro storico di Sperlonga con il via per le prove agonistiche alle 9:30, per la cicloturistica alle 10:00. La quota d’iscrizione alla gara, che fa parte anche della Race Cup Mtb Centro Italia, è di 25 euro per il Marathon e 20 euro per il PtP fino al 30 settembre, poi sono previsti aumenti. Pacco gara garantito ai primi 200 iscritti.

Per informazioni: Aurunci Cycling Team, www.sullaviadiulisse.it.