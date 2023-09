La referente fondana Tina Di Fazio presente al Meet up Plastic Free

Al 1° Meet Up Nazionale organizzato dall'Associazione Plastic Free in quel di Tarquinia da Venerdì 15 a Domenica 17 Settembre ha partecipato anche la referente per la Città di Fondi Tina Di Fazio. Un evento, che ha coinvolto centinaia di attivisti provenienti da ogni angolo della penisola, promosso per favorire lo scambio di esperienze e la condivisione tra tutti i referenti di una delle realtà ambientaliste più importanti d'Italia.

Indubbiamente si è trattato di un'occasione utile per crescere e formarci ancora di più, grazie agli incontri tematici, alle opportunità di confronto con altri referenti e con il Presidente Nazionale Luca De Gaetano. A Tarquinia ho portato le emergenze del nostro territorio, dove non mancano ogni giorno reati contro l'ambiente ed una preoccupante abitudine a voler considerare normale l'abbandono di rifiuti ed il proliferare di discariche - commenta Tina Di Fazio.

Proprio da Tarquinia, inoltre, Plastic Free ha lanciato la mobilitazione per il weekend del 30 Settembre - 1° Ottobre, con azioni di clean up organizzate in oltre 200 Città. A Fondi, auspicando la collaborazione di numerosi Cittadini e Volontari, la raccolta di rifiuti interesserà l'area di Ponte Selce nella mattinata di Domenica 1° Ottobre.