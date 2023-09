Domani 23 settembre la rassegna del FONDIfilmFESTIVAL avrà ospite Daniele Vicari

Dopo l’incontro di Itri in apertura del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXII, Daniele Vicari – al quale quest’anno è dedicata una retrospettiva – sarà nuovamente ospite della rassegna nella giornata di sabato 23 con un doppio appuntamento in Sala Carlo Lizzani.

Al termine della proiezione di “Sole cuore amore” (2016) – in programma alle ore 18.30 – il regista risponderà alle domande dei ragazzi dell’Associazione Al di là dell’Autismo ODV. Il film affronta il tema della ricaduta della crisi economica sulle vite di chi la subisce senza poterne sfuggire, e al tempo stesso di cosa significhi in questo contesto essere donne, delle scelte da compiere e di quali conseguenze esse abbiano.

Alle ore 21.00 Vicari introdurrà con il direttore artistico del FFF Marco Grossi la proiezione del suo ultimo lungometraggio: “Orlando” (2022), storia di un incontro dai risvolti inaspettati tra due generazioni e mondi diversi. Girato tra Bruxelles e l’Italia, il film ha come protagonista Michele Placido – vincitore del Nastro d’argento speciale 2023 – nel ruolo di un anziano contadino che scopre di avere una nipote dodicenne, Lyse, interpretata da Angelica Kazankova. Con la storia dell’incontro-scontro-scoperta reciproca del vecchio Orlando e della piccola Lyse, Vicari mette in scena un incontro tra vite, ritmi e bisogni differenti che dopo molte difficoltà riescono a trovare la chiave per amalgamarsi. “Orlando” è un film di sentimenti con due interpreti eccezionali, realizzato da un autore che si è fatto conoscere e apprezzare per i suoi documentari a sfondo politico e sociale, e ha realizzato opere che rimangono documenti fondamentali per la nostra storia recente – da “La nave dolce” a “Diaz”, da “Velocità massima” a “Il passato è una terra straniera” –, film che sanno raccontare la realtà e le sue contraddizioni partendo dagli esseri umani, con i loro sogni e frustrazioni, fragilità e dignità.