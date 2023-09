Domenica 1 ottobre il secondo appuntamento di Viaggio nell'arte 2023, VI edizione

Nel secondo appuntamento della Rassegna Viaggio nell'Arte 2023, dedicata a Michele Venditti, l’associazione Ginepro Art in collaborazione per questo appuntamento con il Gruppo Locale Fare Fondi, propone per Domenica 01 ottobre presso la Sala Carlo Lizzani – Complesso S. Domenico, Fondi - un pomeriggio molto interessante.

Alle ore 17.00 si terrà la conferenza dal titolo "La bellezza fa la persona buona, uno sguardo ecologico integrale" dove interverranno Milena Trani, Presidente di Fare Verde Fondi ed il dott. Massimo De Maio, ambientalista, professore invitato presso la Pontificia Università Antonianum con laurea in ecologia integrale. De Maio si è occupato di efficienza energetica, riduzione dei rifiuti, compostaggio. È stato capostaff dell'Assessorato alla Sostenibilità ambientale di Roma ed attualmente è impegnato nella promozione di Comunità Energetiche Rinnovabili come strumento di pace.

A seguire, alle 18.00, concerto di musica elettroacustica con supporto video dell'ElectroSaxDuo composto da Laura Venditti ai saxofoni soprano, tenore e baritono e Raffaele Riccardi ai dispositivi elettronici. Un’esplorazione sonora dove suoni naturali e sintetici si fondono dando vita a composizioni che trasportano l’ascoltatore in luoghi fantastici, storici e naturali ancor di più grazie all’ausilio dei video che ne sottolineano il messaggio.

Alla fine dell'evento ci sarà la degustazione gastronomica accompagnata dai vini dell'azienda agricola Casale del Giglio.

La sala ha posti limitati. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi al 3471710524 oppure 3477016353. Si raccomanda la puntualità e di disdire qualora non vi sia più possibile partecipare.

Grazie dell'Ente Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi ed al Comune di Fondi per il Patrocinio.