L’International WALK 2023 fa tappa nel Parco dei Monti Ausoni

Lunedì 25 settembre, nei giardini di Villa Cantarano, l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, in sinergia con il Comune di Fondi, accoglierà ufficialmente, al loro arrivo a Fondi, il folto gruppo di pellegrini provenienti da varie parti del mondo che, partiti da Teano e diretti a Roma, partecipano all’International Walk 2023 lungo il percorso dell’antica via Francigena.

Il pellegrinaggio, promosso dall’associazione Gruppo dei Dodici e dalla DMO Francigena Sud nel Lazio, di cui è partner anche l’Ente Parco, vuole essere un cammino di fede e di spiritualità, ma anche un’occasione di incontro tra culture diverse e di promozione della conoscenza dei luoghi, della storia e delle tradizioni del nostro territorio.

Fautore e pioniere del progetto di recupero e di piena rifunzionalizzazione del tratto della via Francigena che da Roma conduce a S. Maria di Leuca fu, a partire dalla metà degli anni 2000, l’ingegnere Alberto Alberti, fondatore del Gruppo dei Dodici. È soprattutto grazie alla sua grande passione e alla sua instancabile tenacia che oggi la via Francigena nel Sud è una splendida realtà, tanto da aver ottenuto nel 2019 il riconoscimento di “itinerario culturale europeo” da parte del Consiglio d’Europa. Presso l’UNESCO, inoltre, è all’esame degli organi competenti la candidatura della via Francigena tutta, da Canterbury a S. Maria di Leuca, a patrimonio culturale dell’umanità.

L’ingegnere Alberti – così il dott. De Filippis riassume l’importanza della sua figura e della sua azione di stimolo e di promozione – ci ha lasciati a fine 2021, ma rimangono ancor vivi e validi, oggi più che mai, i valori che ispiravano il suo sogno e che sono intrinsechi all’esperienza del camminare insieme: l’apertura al dialogo, il superamento delle diversità, la capacità di porsi in ascolto di sé stessi e degli altri, la condivisione, lo spirito di sacrificio.

Fondi ha avuto, nel concretizzarsi del progetto della Francigena nel Sud, un ruolo di notevole rilievo. A Fondi, infatti, il Gruppo dei Dodici ha istituito un Centro studi e informazioni. E Fondi ha sempre dimostrato, sia a livello di Comune che di Ente Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, una speciale attenzione per le iniziative volte a valorizzare l’antico tracciato.

L’Ente Parco, in particolare, oltre ad assicurare i lavori di cura e manutenzione dei sentieri dell’antica Via che attraversano l'Area Naturale Protetta, ha organizzato incontri con i pellegrini, ha dato spazio e pubblicità ai loro resoconti di viaggio, ha curato mostre e presentazione di libri sul tema.